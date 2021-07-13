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美國6月CPI勁升、通膨壓力累積 Fed面臨考驗

經濟日報 / 編譯任中原
美國6月通膨率年升5.4%，高於市場預期。路透
美國6月通膨率年升5.4%，高於市場預期。路透

美國6月整體及核心消費者物價指數（CPI）的月升率及年升率都大幅上升，且全面超出預估，主因原料商品及勞動成本上升，顯示經濟復甦及各地陸續解封，需求開始回升，企業轉嫁成本，帶動通膨上升。

美國通膨率連月上升、且維持高檔，顯示通膨升高已經不再只是受「低基期效應」的影響，而有形成循環上升的風險，考驗聯準會（Fed）的寬鬆立場。

6月核心CPI比5月攀升0.9%，比五月的0.7%升幅更強，更遠高於市場預期的0.4%；與去年6月相比，年升率達4.5%，高於市場預期的4.0%，及五月時的3.8%升幅。

6月整體CPI月升0.9%，高於預期的0.5%，也比五月的0.6%升幅更高，月升率中有三分之一是由於中古車漲價所帶動；年升率達5.4%，也高於市場預估的4.9%，且比五月時的5.0%進一步明顯升高。

經濟學者表示，經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺，成本及工資上升，以及海運瓶頸；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者；如果工資持續上升，通膨有形成旋渦式上升的風險。

通膨 CPI

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