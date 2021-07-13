咖啡豆漲價…收成差、需求高 投資人還推一把

全球最大咖啡生產國巴西正面臨近一個世紀以來的最嚴重乾旱之一，推動全球咖啡價格攀升。

巴西主要生產品種阿拉比卡咖啡豆，價格上月觸及2016年以來最高。在紐約交易的阿拉比卡咖啡豆期貨過去3個月上漲超過18%，到每磅1.51美元。在倫敦交易、主要用在即溶咖啡的羅布斯塔咖啡豆，過去3個月上漲逾30%，達每噸1,749美元，創兩年來新高。

數月乾旱導致農作物枯萎，巴西農民正準備迎接近20年來產量下滑最嚴重年份之一。巴西阿拉比卡咖啡豆的收成一年好、一年差，繼2020年出現創紀錄收成後，今年本來就較弱，但降幅比預期嚴重。

最大咖啡產區Minas Gerais的第3代咖啡農Christina Valle說，她種咖啡已經50年，沒見過這麼嚴重的乾旱：「我通常花3個月收成咖啡，今年花1個月。」

根據美國農業部數據，今年巴西咖啡總收成預計將出現2003年以來最大年減幅，阿拉比卡咖啡豆產量將比2020年減少132磅裝咖啡將近1,500萬袋。

其他分析師預估更差的收成。荷蘭農業銀行Rabobank預期減少1,700萬袋，大宗商品經紀商ED&F Man估計減少逾2,300萬袋。

ED&F Man的研究主管Kona Haque說：「這麼嚴重的減幅，史無前例。」

疫情改變消費者喝咖啡的習慣，家用咖啡機和即溶咖啡的需求上升，某種程度上彌補了關掉的咖啡店，而價格上漲正值西方國家逐漸解除封鎖，咖啡館歡迎渴望離家享受咖啡文化的顧客。

根據美國農業部，今年全球咖啡消費量預料會是2017年以來首次高於產量。2021年估計消耗1.65億袋咖啡豆，比去年多180萬袋，與此同時，全球咖啡產量將降到1.648億袋。

漲價還有其他因素。另外兩個主要生產國哥倫比亞和越南的收成比巴西好，但苦於港口延誤致使咖啡豆堆置在碼頭。

由於反政府的示威抗議者封鎖高速公路和港口，因口味溫和而受咖啡師喜愛的哥倫比亞咖啡豆出口量下降。貨櫃短缺和運費飆升則打擊到越南農民，他們生產的羅布斯塔咖啡占全球供應量三分之一以上。

Rabobank農業大宗商品市場研究主管Carlos Mera說，整個供應鏈不僅成本顯著增加，而且出現大規模延誤，

投資人也在其中扮演了一定的角色，他們押注大宗商品將普遍受益於上漲的價格。Mera說，一些投資者將資金投入大宗商品指數基金，進而抬高咖啡價格。這些基金追蹤工業金屬、咖啡和可可等廣泛的大宗商品。

ED&F Man的研究主管Kona Haque說，迄今為止，咖啡烘焙商並沒有將較高的價格轉嫁給消費者，但咖啡豆漲價，加上運費走高，如果烘焙商看好封鎖後的需求變強，就會開始提高向消費者收取的費用。