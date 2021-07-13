台積電ADR周一上漲1.72% 溢價率15.84%
台積電ADR周一（12日）隨美股費城半導體指數上漲，漲幅1.72%，較台北交易股價溢價15.84%。
美股道瓊工業指數12日收盤上漲126.02點，漲幅0.36%，收34,996.18點；標普500指數上漲15.08點，漲幅0.35%，收4,384.63點；那斯達克指數上漲31.32點，漲幅0.21%，收14,733.24點。
費城半導體指數收盤上漲1.24%。
以下是主要台股ADR各股周一收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投資ASX 8.22 +0.61
中華電 CHT 40.80 -0.66
台積電 TSM 122.63 +1.72
聯電 UMC 9.64 +1.15
資料來源：彭博資訊
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