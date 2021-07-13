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台積電ADR周一上漲1.72% 溢價率15.84%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周一（12日）隨美股費城半導體指數上漲，漲幅1.72%，較台北交易股價溢價15.84%。

美股道瓊工業指數12日收盤上漲126.02點，漲幅0.36%，收34,996.18點；標普500指數上漲15.08點，漲幅0.35%，收4,384.63點；那斯達克指數上漲31.32點，漲幅0.21%，收14,733.24點。

費城半導體指數收盤上漲1.24%。

以下是主要台股ADR各股周一收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投資ASX 8.22 +0.61

中華電 CHT 40.80 -0.66

台積電 TSM 122.63 +1.72

聯電 UMC 9.64 +1.15

資料來源：彭博資訊

半導體 台積電 美股 ADR

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