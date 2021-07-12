歐盟擬推出基建大手筆 抗衡「一帶一路」 

（德國之聲中文網）以「互聯互通」（connectivity）為關鍵字的歐盟大型基礎設施建設計劃現在正式開啟了規劃。在此前多年間，中國領導人習近平推動的連接歐亞的「一帶一路」倡議在歐洲國家引發質疑。

「我們看到中國運用經濟和財政手段在世界各地擴大其政治影響力。光抱怨沒有用，我們必須拿出替代選項來。」德國外長馬斯在布魯塞爾參加歐盟外長會議期間對記者說，他還補充說，歐盟與美國之間的密切協調十分重要。

歐盟已經分別同日本和印度簽署了協調交通運輸、能源和數字化聯通的歐亞伙伴關系協議。東京和德裡政府都擔心中國的一帶一路讓貧窮國家因沉重的債務負擔而受制於北京。

在今年6月在英格蘭舉行的G7峰會上，7國集團領導人也表示，希望推出自己的基礎設施建設倡議。G7會議公報提到，七國集團計劃斥資數百億美元為發展中國家以及新興門檻國家提供基建援助。美國總統拜登表示，這項計劃將比中國的「一帶一路」更為公正。

尋求替代選項

歐盟外長呼籲歐盟委員會鼓勵私營企業投資，並最遲在明年3月提交一份基礎建設項目清單。有關項目應「有較大效應和可見度」，例如鐵路線和港口擴建，亞洲、非洲和拉丁美洲的數據傳輸和電力網線等。

馬斯還表示，不少國家認識到，中國在合作項目中有著自己的利益，因此它們希望尋求其它的選項，歐盟必須利用這一形勢。

北約成員、歐盟候任國黑山就是一個例子。該國2014年向中國貸款10億美元修建一條41公裡長的高速公路，因無力償付貸款，黑山向歐盟求援，並與多家西方國家銀行談判，以期重組債務。

歐盟外長周一的聲明稱，加強國際聯網將提升歐盟的競爭力，有利於增值鏈的多樣化和戰略自主，包括減少對關鍵原材料的依賴。

這一名為「全球聯通歐洲」（A Globally Connected Europe）的戰略，並未明確提及中國。但一位參與起草的歐盟外交官對路透社表示，這份長度為8頁的文件「滿紙皆中國」。

（路透社、德新社）

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