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愛冒險浮華表演好手 英國富豪布蘭森圓太空旅行夢

中央社 / 新墨西哥州美國太空港11日綜合外電報導
英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）。 路透社
英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）。 路透社

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）今天搭乘自家太空船，完成夢想已久的上太空旅遊壯舉，而這可能與他喜愛浮華及冒險的表演家特質有關。

「紐約時報」（The New York Times）報導，對於布蘭森而言，成立太空探險公司可能不足為奇，因為他靠建立浮華的新貴企業發跡，並以他的表演家天賦推動業務，身家估計約60億美元。

布蘭森的維珍商業帝國，始於1970年代倫敦市中心一家小型唱片行，之後他將唱片行擴展為維京唱片公司（Virgin Records），使其增值為一大筆財富。

1984年，他共同創立維珍航空（Virgin Atlantic），在長途航空客運領域挑戰英國航空公司（BritishAirways），之後更成立以維珍為品牌的其他航空公司。

維珍集團還涉足其他業務，包括手機通訊營運商、鐵路客運和一系列酒店等。2004年更大張旗鼓地宣告成立維珍銀河公司（Virgin Galactic），承諾打造一家時尚的太空旅遊公司。

維珍銀河公司正合布蘭森喜愛跳傘、熱氣球等高空飛行活動的嗜好。維珍集團旗下許多業務實際上是少數股權投資，或者只是執照持有者，但維珍銀河公司一直是布蘭森的主要焦點。

布蘭森2018年接受彭博電視（BloombergTelevision）訪問時曾表示：「我們花了14年時間，致力於我們的太空計畫。」

維珍銀河公司一直尋求與亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太事業藍源公司（Blue Origin）並駕齊驅，但布蘭森淡化兩者間的任何競爭。

先前報導指出，貝佐斯在7月卸任亞馬遜執行長後，重心將轉往太空探險及慈善活動等志業，藍源公司本月稍晚也將帶他前進太空。

此外，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）也懷抱征服太空的野心，並與貝佐斯不斷競爭，甚至為美國國家航空暨太空總署（NASA）登月計畫合約互槓。

太空 貝佐斯

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