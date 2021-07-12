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韓智庫：車用晶片荒將延續到明年 對台積只會更依賴

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
南韓汽車業智庫KATECH最新研究預測，全球車用晶片荒問題會持續到明年，而對台積電的依賴只會增加不會減少。 路透
南韓汽車業智庫KATECH最新研究預測，全球車用晶片荒問題會持續到明年，而對台積電的依賴只會增加不會減少。 路透

首爾的汽車產業智庫表示，全球車用晶片荒的問題恐怕會延續到明年，而全球汽車業高度依賴台積電將有風險，只是這個情況預料還會持續下去。

南韓汽車技術研究協會（KATECH）在12日公布的報告中預測，車用晶片不足的狀況到今年下半年開始會好轉，但改善速度很緩慢，到2022年供應將依舊吃緊。

KATECH並預估，台積電要到明年元月左右，才可能滿足全球車用晶片的需求。

韓國時報報導，南韓業界人士表示，車用晶片市場並不是太吸引人，因為利潤不高，又牽涉到複雜的安全問題，須解決這些問題才能用在汽車裡。三星電子雖已承諾，到2030年底前將投入30兆韓元在車用晶片，但仍無法趕上台積電的市場地位，因為台積電同樣也在加碼投資車用晶片。

專家相信，汽車製造商和半導體製造商之間需要加強合作。KATECH在報告中表示，美國與日本政府在這方面領先各國，但南韓的車廠和半導體業者之間，就缺乏這樣的合作。

車用晶片 台積電 南韓

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