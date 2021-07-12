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亞馬遜再傳當機 各地用戶通報線上商店網站問題
根據斷線問題追蹤網站Downdetector，美國電子商務巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）線上商店今晚出現廣泛當機情況，這是亞馬遜自6月下旬以來第2起廣泛服務中斷事件。
路透社報導，亞馬遜在多個區域網域的線上商店顯示錯誤訊息，記者無法打開產品清單的網域包括美國、印度、加拿大、英國、法國及新加坡。
亞馬遜發言人說：「有些顧客可能在購物時碰上問題，我們深感抱歉。我們正努力解決問題，感謝大家的耐心。」
截至格林威治時間0400（台灣12日正午12時），部分網域已重新上線。亞馬遜未立即回應有關服務恢復程度的置評要求。
根據Downdetector，超過3萬8000起用戶通報指出亞馬遜線上商店網站有問題，近500名用戶通報亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）有問題。
就比例而言，約80%問題通報與網站有關，15%與登入有關，5%涉及結帳服務。
Downdetector藉由整理一連串來源的狀態通報追蹤當機問題，包括用戶在平台上通報發生錯誤。這起當機有可能影響更大數量的用戶。
6月下旬，多名用戶曾在Alexa和Prime Video等亞馬遜平台遭遇短暫當機問題，相關服務後已恢復。
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