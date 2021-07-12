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微軟傳收購資安公司RiskIQ 價碼逾140億元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
微軟（如圖）同意以逾5億美元現金，收購安全軟體製造商RiskIQ。美聯社
微軟（如圖）同意以逾5億美元現金，收購安全軟體製造商RiskIQ。美聯社

彭博引述消息人士報導，微軟（Microsoft）同意以逾5億美元現金（新台幣140億元），收購網路安全軟體製造商RiskIQ，在全球網攻事件日益猖獗之際，試圖擴大產品陣容和保護顧客。這項交易最快在近幾日宣布。

總部位於舊金山的RiskIQ，主要開發雲端軟體來偵測安全威脅，幫助客戶了解，駭客在企業網路與設備的複雜路徑中，是在何處及透過何種方式發動網攻。RiskIQ的顧客包含臉書、寶馬（BMW）、美國運通及美國郵政署（USPS）。

根據Crunchbase，以發布年度資安報告「Evil Internet Minute」聞名的RiskIQ，已從私募股權業者Summit Partners和創投公司Battery集資8,300萬美元。RiskIQ成立於2009年。微軟和RiskIQ皆對這項收購案不予置評。

微軟持續對Windows和雲端服務Azure這類產品增設安全功能，以保護客戶的設備和偵測網攻。微軟已擴大招募相關人員，來調查微軟產品容易遭駭之處、幫助遭網攻的客戶強化資安，以及成立微軟安全情報中心，密切注意美國駭客。

駭客 資安 舊金山

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