成立維珍銀河17年後 布蘭森將實現太空旅行夢想
維珍銀河公司創辦人布蘭森將於今日稍晚搭乘自家太空船升空，成為公司首名太空之旅乘客。這不僅圓了他的兒時夢想，也被認為是要在太空旅行競賽中佔得先機。
法新社報導，布蘭森（Richard Branson）的最終目標是推動太空旅遊業發展，但他也希望「贏得比賽」，搶先競爭對手─亞馬遜與藍源公司（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）一步，成為首個親自前往太空的太空旅行公司老闆。
美國新聞網站財經內幕（Business Insider）報導，預定本月20日前往太空的貝佐斯10日下午展現風度，在Instagram上發文，「祝福布蘭森和整個團隊明天有一趟成功、安全的旅行，祝你們好運！」
太空探索公司（SpaceX）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也透過推特稱將親臨現場見證，「（布蘭森）到時候見，祝福你一切順利」。
事實上，早在2000年代就已有數名富豪前往太空旅行，但他們都是搭乘俄羅斯太空船。
本次太空之旅中，布蘭森的職責是評估客戶體驗，以改善未來的客戶旅程。
這趟旅行預定於美國東岸時間11日早上9時（台灣時間晚上9時）過後出發，過程將於維珍銀河公司（Virgin Galactic）網站上直播。
維珍太空船團結號（VSS Unity）及船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工）將隨著1架大型運輸機從美國新墨西哥州起飛。之後團結號會在半空中脫離運輸機，並發動引擎，以相當於地球重力3.5倍的加速度向上飛行。
當團結號超越地球上空約80公里，意即美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界，將切掉引擎，讓乘客解開安全帶，體驗太空中的無重力感，同時透過船上的17個窗戶欣賞地球。太空船將在抵達最高點，即地球上空約88公里後開始降落。
現年70歲的布蘭森在出發前寫下，「從小我就想上太空。在這個夢想對我的世代看似遙不可及之時，我（在2004年）成立了維珍銀河公司，目的就是創造一間讓我夢想成真的公司」。
在今天之後，維珍銀河計劃再進行2趟太空飛行，然後於2022年初開始進行定期商業旅行。該公司的最終目標是每年進行400趟太空旅行。
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