英國富商布蘭森搶先上太空 貝佐斯與馬斯克送祝福：飛行順利

英國富商、維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）將在美國東岸時間7月11日早上9時（台灣時間11日晚上9時）進行太空之旅。「落後」一步上太空的藍色起源公司（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）10日發文預祝布蘭森飛行順利。

貝佐斯10日在社群媒體Instagram發文說：「祝你（布蘭森）和整個團隊明天有個成功和安全的飛行，祝你們好運！」

貝佐斯昨（10日）在Instagram發文祝福布蘭森與團隊飛行順利。圖／取自 Jeff Bezos IG

70歲的布蘭森11日會在新墨西哥州（New Mexico）乘坐維珍銀河的太空船「團結號」（VSS Unity）進入太空。

貝佐斯亦會在7月20日乘坐藍色起源的「新謝潑德」火箭（New Shepard）升空。

SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦在Twitter上回覆布蘭森的推文時稱：「會在那裡祝你一切順利。」暗示他會到新墨西哥州的發射現場觀看這次太空之旅。

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文章授權轉載自《香港01》