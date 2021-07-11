G20財長達成共識 將制定普世公司稅

未來跨國公司將被課15%的公司稅！G20國家9日召開財長會議，10日閉幕時達成共識，將開始制定有關大型跨國公司需要徵收15%公司稅的法律。由於臉書、亞馬遜等大公司透過在避稅天堂設立總部逃稅，讓各國收不到大公司的稅而面臨財政短缺的問題，因此希望藉此收到稅，並制約大公司的跨國發展。

防止逃稅 促進公平

根據《英國廣播公司》報導，G20各國財長於義大利威尼斯開會，10日做出結論表示，將會支持並著手開始擬定關於普世公司稅的規劃，各大跨國企業將至少徵收15%以上的稅。先前在G7領袖高峰會上，各國元首已經同意相關原則，如今更經由掌管財政的財長會議通過，讓此計畫可行性大增。

其實除了G20各國，以經濟合作暨發展組織（OECD）帶領的132個國家也願意接受普世公司稅的規範。由於臉書、谷歌、亞馬遜等跨國大公司，利用如開曼群島、愛爾蘭等避稅天堂設立總公司來進行逃稅，讓他們可以加速獲利，卻無需因此負擔高額稅負，造成各國收不到稅、貧富差距也逐漸擴大。

《紐約時報》提到，美國財長葉倫表示，隨著各國共識逐漸提高，大家都慢慢軟化態度願意開徵公司稅，這對於世代正義是更好的發展；英國財長蘇納克也說，在數位時代的公司稅別具歷史意義，法國財政部長勒梅爾直言，公司稅已箭在弦上，不會再走回頭路。

避稅天堂不願妥協

不過還是有國家展現反彈聲浪，特別是吸收跨國公司的避稅天堂，如國家稅率只有12.5%、過去也是知名避稅天堂的愛爾蘭擔心，這樣會迫使本國也要調整稅率，進而影響總體經濟。匈牙利總理奧班也認為稅率涉及國家主權，該國稅率僅有9%，如果配合普世公司稅，恐會影響德國汽車製造商（包括奧迪、賓士）在當地繼續設廠的意願。

對此，勒梅爾回應，下周將會與愛爾蘭、匈牙利，還有愛沙尼亞反對徵收公司稅的國家溝通，希望歐盟各國都能達成共識，將最低15%公司稅的規定能順利在各國普遍立法。

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