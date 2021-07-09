準備好沒？美企第2季財報將繳出逾11年最佳獲利成長

美國股市周四自歷史新高水準回落，反映投資人對經濟成長心存疑慮。不過，美國企業下周開始陸續公布第2季財報時，美股仍然大有希望得到振奮。

摩根大通、高盛在內的大型銀行將率先在下周二發布財報，接著是隔天的美國銀行、花旗集團、富國銀行（Wells Fargo），周四是摩根士丹利。據BofA Global分析師估計，美國上市大銀行第2季獲利料較去年同期激增204%，美國投資等級企業同期間的獲利成長也高達55.%。

美企第2季獲利成長預料會達到疫情期間的巔峰，這也反映去年同期受到疫情影響，業者獲利崩跌的慘況。

據FactSet分析師表示，標普500指數上市企業第2季獲利料較去年同期成長63.6%，是2009年第4季以來最高的年增率。

Neuberger Berman投資總監 Joseph Amato 本周發布報告，談到第2季財報時說：「正因為獲利成長創紀錄，投資人更不該在這些顯著的基本面發展迷失方向。若獲利動能如我們所料持續下去，我們相信當決策者調整思維時，仍將保持韌性。」

就在聯準會（Fed）公布會議紀錄，強調官員開始討論縮減大規模購債的時機後，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周三表示 ，Fed未來開始縮減每月購債的步調會是漸進的。美國10年期公債殖利率周四跌至 1.297%，是2月18日以來的谷底。

Amato強調，在美股多頭走勢中，波動會更加劇烈：「市場一般不會直接上揚或下跌。特別是在復甦到來、央行調整政策立場之際。」