美燃油需求提振油價 變種病毒疫情和經濟前景打擊金屬

國際原油價格周四上漲，美國政府報告顯示，隨著夏季駕車高峰期的到來，原油庫存迅速下降，且燃油需求達到新高。銅價下跌，因全球政策制定者警告經濟風險、新冠肺炎變種病毒持續蔓延，加劇投資人對經濟成長前景的疑慮。黃金也下跌，是七日來首次走低。

●油價上漲

紐約原油期貨上漲1%。根據美國能源資訊署（EIA）公布的數字，上周美國國內原油和汽油庫存大幅下降，在7月4日假期之前的一周，燃油需求指標躍升至每天1000萬桶。

根據EIA報告，上周美國原油庫存減少了近700萬桶，汽油庫存出現3月份以來最大降幅。

與此同時，OPEC+產油國聯盟在8月及隨後幾個月如何增加供應的問題上繼續陷入僵局。阿拉伯聯合大公國為了提高生產配額而反對協議。

8月交割的西德州中級原油（WTI）上漲74美分，收於每桶72.94美元；

9月布蘭特原油上漲69美分，收於每桶74.12美元。

●金屬：銅價下跌；黃金回吐漲勢

歐洲央行提高通膨目標，讓官員在如何提振經濟方面有更多取捨。

銅價已從5月創下的歷史高位下跌約13%，因Fed上個月的鷹派轉變導致美元反彈，且中國採取措施控制大宗商品價格飆升。雖然持續的貨幣政策支持應有助於工業活動，但投資人懷疑主要經濟體近來的強勁復甦是否正在失去動力。

LME銅價一度下跌1.9%至每公噸9,278美元，倫敦時間下午5:51，結算價9,323美元。LME多數主要金屬下跌，其中鋁價下跌2.3%。

貴金屬也陷入拋售潮。紐約現貨黃金在上漲0.8%後回吐漲幅，下跌0.2%至每英兩1,799.35美元，可能結束六連漲。

Comex 8月黃金期貨下跌0.1%，收於1,800.20美元。現貨白銀、鉑金和鈀金也下跌。