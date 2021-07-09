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台積電ADR微跌0.32% 較台股溢價率超過12%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
台積電示意圖。美聯社
台積電示意圖。美聯社

台股ADR周四（8日）收盤全跌，台積電ADR跌逾0.32%，但較台北交易股票溢價為12.38%，較昨天擴大。

道瓊工業指數8日收盤下跌259.86點，跌幅0.75%，收34,421.93點；標準普爾500指數下挫37.31點，跌幅0.86%，收4,320.82點；以科技股為主的那斯達克指數挫低105.27點，跌幅0.72%，收在14,559.79點。

費城半導體指數收盤下跌1.19%，收3,222.81點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.95 -2.33%

中華電 CHT 40.65 -0.85%

台積電 TSM 117.87 -0.32%

聯電 UMC 9.32 -0.96%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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