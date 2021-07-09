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美元從三個月高位回落 投資人解除風險押注

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
因市場心理轉趨避險，美元兌日圓貶0.7%，報109.825日圓。路透
因市場心理轉趨避險，美元兌日圓貶0.7%，報109.825日圓。路透

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四走低，從三個月高位回落，對歐元、日圓和瑞郎走弱。投資人解除對高風險貨幣的押注，且對變種病毒傳播的疑慮，增加對避險資產的需求。

美元指數跌0.3%，報92.493，周三觸及92.844，為4月5日以來首見。

歐元守住漲幅，歐洲央行周四設定了新的通膨目標，並將在因應氣候變遷發揮重要作用。 歐元兌美元尾盤升值0.4%，報1.18365美元。

美元兌日圓貶0.7%，報109.825日圓，稍早一度觸及109.535日圓，為6月11日以來最低，美元兌瑞郎觸及0.9134瑞郎，為6月17日以來最低。

道富銀行(State Street)高級全球市場策略師Marvin Loh表示，歐元、日圓和瑞郎市場通常利率低且穩定，交易員通常做空這些市場，用所得資金購買風險較高資產。

不過，隨著公債殖利率上升和股市下跌，外匯市場上風險較高的部位被拋售，歐元以及避險日圓和瑞郎受益。

Loh說：「當市場出現這種出脫頭寸的操作時，這些貨幣就會走強。」

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示，變種病毒在全球傳播，加劇市場對未來幾個月經濟成長可能令人失望的疑慮。

澳幣和紐西蘭元等風險較高貨幣急挫，澳幣兌美元跌0.8%，報0.7426美元，觸及去年12月中以來最低，紐元兌美元跌1.1%，報0.6943美元。

路透調查顯示，聯準會（Fed）可能在在8月或9月宣布縮減大規模購債計劃的策略。但大多數受訪者預計要到明年初才會開始放慢每月購買步伐，約三分之一的受訪者預計這會在今年第4季發生。

外匯 變種病毒 紐西蘭

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