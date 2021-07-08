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ECB改變決策架構 有意維持寬鬆更久

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）8日決定改變決策架構，將通膨目標由原來的「低於，但接近2%（below, but close to, 2%）」，改為「對稱性的2%」，顯然是要維持寬鬆貨幣政策更久。 路透
歐洲央行（ECB）8日決定改變決策架構，將通膨目標由原來的「低於，但接近2%（below, but close to, 2%）」，改為「對稱性的2%」，顯然是要維持寬鬆貨幣政策更久。 路透

歐洲央行（ECB）決策委員會決定改變決策架構，將通膨目標由原來的「低於，但接近2%（below, but close to, 2%）」，改為「對稱性的2%」，在必要時容忍通膨率超過2%一段時間，目的顯然在維持寬鬆貨幣政策更久，不會因為通膨一時超標就過早緊縮。

會做出這項改變，顯示ECB已經與美國聯準會（Fed）、日本銀行等各大央行一樣，都承認金融海嘯之後通膨實在太低，因此可以容忍未來通膨率超標一些，也有助於央行在因應通膨時能更有彈性。例如為了因應肺炎疫情，ECB便實施總額1.85兆歐元的購買資產計畫，以壓低利率，而不必太過擔憂通膨因而飆高。

這項決策並不令人震驚，因為ECB實際上已經把經濟成長與物價穩定同時列為優先目標。前總裁德拉基在因應歐債危機時，就曾喊出「使盡渾身解數（whatever it takes）」的名言，而他這套政策哲學已經為ECB如今的路線奠定基礎。

由於歐元區各國正在解封經濟活動，且在「低基期效應」之下出現通膨上升信號，現在ECB改變決策架構，有利於維持寬鬆政策更久，也讓ECB有更多的時間，來觀察物價上漲壓力究竟只是「過渡性」，還是「持久性」，以決定是否需要採取因應措施，亦即縮減寬鬆措施規模。

ECB這套決策架構，與Fed的平均通膨率架構雖不盡相同，但方向卻相同，亦即讓利率更低，時間更久。兩大央行都體認到即使實施超低利率，且就業增加，通膨卻不會加速上升的現實。

問題在於決策官員們可能太過執著於以往的經驗，而過去十年的低通膨走勢未必在疫情過後還會重演。由於現在各國全面擁抱擴張性財政政策，而貨幣政策也更加寬鬆，因此現在通膨上升可能並非「過渡性」，而會變成「持久性」。果真如此，ECB這回改變決策架構很可能就只是多此一舉了。

通膨 ECB

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