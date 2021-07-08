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ECB提高通膨目標為「對稱性2％」 寬鬆政策將實施更久

經濟日報 / 編譯／任中原
歐洲央行（ECB）8日將通膨目標從「低於，但接近2%」，提高為「對稱性2％」，亦即容許通膨率暫時超過2%。路透
歐洲央行（ECB）8日將通膨目標從「低於，但接近2%」，提高為「對稱性2％」，亦即容許通膨率暫時超過2%。路透

歐洲央行（ECB）8日決策會議做出重大決策，將通膨目標從「低於，但接近2%」，提高為「對稱性2％」，即允許「一段過渡期間內」通膨率在2%上、下一定區間內「溫和」波動，亦即容許通膨率暫時超過2%，避免過早緊縮，顯示ECB將在更長期間維持寬鬆貨幣政策，以進一步支持經濟復甦。購買資產計畫及各項利率則維持不變。

經過18個月的政策檢討後，ECB做出上述決策。聲明中指出，「儘管ECB的主要使命是物價穩定，但這次檢討已讓我們的思維經歷一番挑戰，經過反思和討論後，對於如何調整策略已達成共同的立場，新策略將作為在未來多年間引導貨幣政策行為的有力基礎」。

ECB這項改變，與美國聯準會（Fed）的新決策架構類似，承認金融海嘯之後通膨率的確偏低的現實，並將經濟成長與物價穩定同樣列為優先政策目標。從2008年夏季以來，歐元區年均通膨率僅1.2%，比之前九年期間的2.1%明顯下降。

不過ECB並未說明「對稱性通膨目標」的上、下空間有多大。這雖讓ECB有更大的決策彈性，但也平添不確定性。

聲明中並指出，「決策委員會也確認，訂定利率仍是ECB的主要貨幣政策工具。其他如政策指引、資產購買及長期再融資操作等工具，仍在ECB的工具組合之內，將會適當運用」。

ECB並將透過債券購買計畫及擔保架構，來支持與對抗氣候變遷有關的計畫。

經濟學者指出，這項新決策架構將使ECB較晚開始緊縮貨幣政策，不會在通膨一達到2%時就開始緊縮。

現行貨幣政策則均維持不變，包括加速執行總金額為1.85兆歐元的PEPP計畫，至少將持續到2022年三月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少到2023年年底止。

主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在0%、0.25%及負0.5%不變。

依據原有的資產購買計畫（APP），每月仍繼續淨購買200億歐元資產；只要是維持寬鬆政策之所需，每月仍將維持此一金額，直到ECB開始升息之前不久才停止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，直到開始升息相當長時間之後才會停止；若有必要，還會持續投入。

ECB 通膨

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