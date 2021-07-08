Fed會議紀錄顯示內部分歧 但同意為通膨風險做好準備

聯準會（Fed）7日公布的6月決策會議紀錄顯示，與會官員上月普遍認為美國經濟復甦尚未達到出現實質性進一步進展的程度，但一致認為，須為通膨或其他風險實現的可能情況做好採取行動的準備。

會議紀錄反映出，Fed內部在上月的會議中對於新的通膨風險和相對高的失業問題意見分歧，多位與會委員認為，達成縮減資產收購計畫條件的時間點會比原先預期早一些。

但其他人從最新數據中見到不太明確的訊號，同時警告在疫情後重啟經濟的不確定性異常高，必須對任何政策調整採取「耐心」。

幾位與會者強調，「經濟前景不確定性很高，現在就勞動力市場和通膨路徑得出確切結論還為時過早」。

不過，大多數官員認為通膨風險傾向上揚，Fed整體認為有必要做好準備，以便在這類風險成真時採取行動。

Fed官員的預測中值顯示，預期2023年將有兩次升息，18人中有7人預期明年升息，13人認為通膨風險傾向於上行，高於3月時候的5人。

會議紀錄並未釐清Fed何時將開始調整每月購債步伐和近零利率，但指出：「與會者普遍認為出於審慎規劃，重要的是做好準備在適當情況下放慢資產購買步調，以因應意料外的經濟發展，包括比預期更快實現Fed的目標，或出現可能阻礙實現目標的風險。」

不過，紀錄顯示決策官員就這些政策開始展開認真辯論，對於經濟面臨的風險、不確定性水準看法分歧，甚至還深入討論是否減少購買抵押貸款證券（MBS）的步調要比減購美國公債的速度來得快。

貝萊德美洲固定收益部門主管米勒（Bob Miller）表示，「重新調整貨幣政策現在已是選項。」他指出，Fed內部意見十分分歧。

道明證券利率策略全球主管米斯拉（Priya Misra）表示：「會議紀錄中的新訊息是提示不確定性，審慎制定減碼計畫的必要性，以及對何時這樣做缺乏共識」，「他們沒有認真討論多快升息的問題」。