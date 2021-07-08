蘋果收盤創新高 市值達2.4兆美元

蘋果公司7日收盤創下新高，超越1月的歷史收盤高點，為連續第七日上漲，推升公司市值衝上2.4兆美元，反映投資人樂觀看好蘋果下半年的成長展望。

蘋果7日收漲1.8%至144.57美元，部分華爾街分析師預估，蘋果未來六個月的iPhone銷售將攀升，將助攻蘋果股價進一步上漲。蘋果已連漲七日，寫下4月以來的最長漲勢，不過收盤價略低於1月中的盤中新高145.09美元。

Matrix資產管理顧問公司投資長David Katz說：「蘋果過去一個月回神了，短期業務展望非常良好。」蘋果今年迄今上漲約9%，漲幅落後於其他大型科技公司的雙位數漲幅和標普500指數的16%，反映在投資人等待蘋果公布更多有關成長潛力的訊息之際，蘋果競爭同業早已公布關鍵事業強勁的發展。

摩根大通分析師Samik Chatterjee建議投資人買進蘋果，趁蘋果上半年表現落後科技業同儕和大盤時進場布局，「現在可以再度買進」。他說，蘋果股票預料在下半年再度受到青睞，理由是iPhone 12的銷售展望具有韌性，且市場期待新一代iPhone問世。