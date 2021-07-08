美元逆轉盤中貶勢 在近三個月高點盤整

美元周三小幅走高，在聯準會公布上月會議紀錄，顯示決策官員討論了通膨和金融穩定度後，美元先小幅回落，隨後逆轉走勢，小幅走高。

美元指數7日小漲0.11%，報92.64，在近三個月高位附近盤整。

日圓兌美元貶值0.03%，報110.66日圓兌1美元；歐元兌美元貶值0.29%，報1.1970美元，盤中歐元匯率一度觸及三個月低點1.17815美元。

聯準會紀錄顯示，決策官員上月認為，經濟復甦的進一步實質性進展「普遍被認為尚未實現」，但他們一致認為，如果通膨或其他風險成為現實，便採取行動。

BK資產管理公司常務董事Kathy Lien表示：「今天的會議紀錄只是證實，聯準會極有可能在今年某個時候減少資產購買。」

Kathy Lien表示，美國經濟復甦情勢比歐洲和日本更好，這對美元來說是個好兆頭。

Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示，今年下半年推動外匯走勢的主要因素之一將是全球央行政策方向分道揚鑣，一部分央行基於強勁的經濟基本面開始逐步縮減貨幣刺激措施，而另一部分則按兵不動。

澳元兌美元貶值0.14%，至0.7484美元，在周二反彈後回穩，當日澳洲央行朝著縮減刺激計畫邁出第一步，推動澳幣走高。