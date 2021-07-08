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金價連六漲、站穩1,800美元 油價跌逾1%連跌三日

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
黃金價格站穩每英兩1,800美元關卡。（路透）
黃金價格站穩每英兩1,800美元關卡。（路透）

國際原油周三（7日）收盤跌逾1%，連續第三天下跌，投資人等待石油輸出國組織與盟國（OPEC+）關於其產量政策的進一步訊息；黃金價格連續第六天上漲，受到美國公債殖利率下滑的提振；銅價四天來第三次上漲，因中國大陸庫存下降，顯示需求旺盛。

●油價連跌三天

紐約原油8月期貨7日結算價下跌1.17美元，跌幅1.6%，報每桶72.20美元；布蘭特原油9月期貨結算價下跌1.10美元，跌幅1.5%，報每桶73.43美元。

兩大指標原油早盤都一度上漲逾1美元，但盤中再次呈現拉鋸走勢，與周二的走勢類似。

在主要產油國沙烏地阿拉伯和阿聯的分歧導致磋商破裂後，原油市場在過去兩日一直較為震盪，投資人擔心本周OPEC+聯盟的磋商破裂可能意味著供應將增加，而非減少。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「有些人擔心會爆發一場產量戰，但我覺得多數人認為這不太可能。阿聯有可能離開OPEC，按自己的想法行事，如果這種情況發生，那將是市占競爭的問題。」

三名OPEC+消息人士表示，俄羅斯目前正居中協調沙國和阿聯之間的分歧，以協助在未來數月提高石油產量的協議。

●金價站穩1,800美元

Fed公布6月會議紀錄後，黃金現貨價格稍微擴大漲幅，7日收盤上漲0.36%，報每英兩1,803.63美元；美國黃金期貨結算價報每英兩1,802.10美元，上漲0.4%。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示，金價在1,800美元上方延續漲勢，「因為會議紀錄與市場預期基本一致，而非呈現更多令人意外的鷹派訊號」。「縮減購債債計畫的門檻尚未達到，通膨升溫在很大程度上反映的是臨時性因素，公債殖利率的疲弱推動金價上漲。」

Fed上月出人意料地轉向鷹派立場，導致6月金價急挫7%。

白銀持穩在每英兩26.14美元，白金下跌0.5%至1,086.32美元，鈀金攀升2.6%，至每英兩2,865.27美元。

工業金屬方面，倫敦時間下午5:51，LME銅價上漲1.5%，收每噸9,455美元。

金價 OPEC Fed

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