台積電ADR下跌逾1% 較台股溢價率仍超過11%
台股ADR周三（7日）收盤漲跌互見，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價為11.4%。
道瓊工業指數7日收盤上揚104.42點，漲幅0.30%，收34,681.79點；標準普爾500指數上漲14.59點，漲幅0.34%，收4,358.13點；以科技股為主的那斯達克指數上漲1.42點，漲幅0.01%，收在14,665.06點。
費城半導體指數收盤下跌1.4%，收3,261.73點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.14 -0.37%
中華電 CHT 41.00 +0.89%
台積電 TSM 118.25 -1.50%
聯電 UMC 9.41 -0.11%
資料來源：彭博資訊
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