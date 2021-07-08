台積電ADR下跌逾1% 較台股溢價率仍超過11%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（7日）收盤漲跌互見，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價為11.4%。

道瓊工業指數7日收盤上揚104.42點，漲幅0.30%，收34,681.79點；標準普爾500指數上漲14.59點，漲幅0.34%，收4,358.13點；以科技股為主的那斯達克指數上漲1.42點，漲幅0.01%，收在14,665.06點。

費城半導體指數收盤下跌1.4%，收3,261.73點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.14 -0.37%

中華電 CHT 41.00 +0.89%

台積電 TSM 118.25 -1.50%

聯電 UMC 9.41 -0.11%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

7月台股期指 跌45點

台積電去年新進員工離職率逾15% 今年目標改善

美股那指創高 投顧：台股價跌量縮多頭不變

台積長線股價 外資喊千元

相關新聞

亞馬遜介入 微軟百億美元飛了

美國國防部六日宣布取消與微軟簽訂價值一百億美元的「聯合企業國防基礎設施」（ＪＥＤＩ）雲端合約，並稱之所以取消，是因為遭亞...

大型科技推升 史指再創新高

隨著投資人重新湧入較具信賴的大型科技股，史坦普500指數再度創下新高。

貝佐斯資產一天增84億美元

美國國防部6日取消原本給予微軟的規模100億美元雲端訂單，將展開新的採購程序，改為與多家供應商簽約，包括亞馬遜，激勵亞馬...

三星Q2報喜 營利大增50%

三星電子上季營業利益將成長逾50%，營收創新高，主要受惠於伺服器需求強勁，帶動記憶體晶片價格與出貨量勁增，美國德州奧斯汀...

巴西乾旱效應 喝咖啡變貴

巴西乾旱等因素觸動咖啡生豆價格飆漲，可能導致消費者不久後喝咖啡得花更多錢，這也是大宗商品行情勁揚牽動全球經濟的又一例證。

防疫戰略改變 旅遊業迎商機

一些亞洲國家在防堵新冠肺炎疫情、持續推動施打新冠疫苗之際，正在重新思考「清零」策略，慢慢把新冠肺炎視為一種需要管理、而非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。