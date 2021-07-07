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一張表說明 美國目前公債漲勢有多極端

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國公債殖利率目前在摩根大通公允價值模型之下近3個標準差，縱軸顯示基點。摩根大通、彭博資訊
美國公債殖利率目前在摩根大通公允價值模型之下近3個標準差，縱軸顯示基點。摩根大通、彭博資訊

彭博資訊報導，目前最大的市場謎團之一是美國公債殖利率頑強走低，美國債市基準10年期公債殖利率目前跌到1.35%以下。債券投資人可能在暗示，對美國經濟前景相當悲觀的預期，但殖利率往低處走似乎有些極端，畢竟此時預料的經濟成長仍相對較高，且通膨預期也毫不讓步。

摩根大通銀行由Jay Barry帶領分析師製作的圖表，可看出此一極端情況。

這張圖說明，美國公債偏離摩根大通公允價值模型暗示的水平，偏離程度為2020年3月資金大量湧進安全資產和2020年初秋以來最大。

Burry在研究報告中指出，儘管資金流入比普遍預期的要弱，10年期公債殖利率上周五上午以來下跌逾10個基點，似乎過大。事實上，市場最主要的通膨中期預期過去兩天幾乎不動如山（即使原油價格今天下跌2%），市場暗示的聯準會升息時機也同樣沒有變化。剔除這些因素，公債卻進一步偏離摩根大通的公允價值框架。儘管殖利率趨於以相對低的頻率回歸均值，10年期美國公債殖利率現在看來比模型顯示的公允價值低了25個基點，將近3個標準差，是2020年初秋以來的最大偏離。

雖然對模型不能盡信，但Barry的製表說明，任何人在美國公債價格漲勢中站錯邊，都不會好過，會在做空後被迫買進平倉。如同Barry所言，技術分析「誇大了最近美國公債殖利率的走勢」。

摩根 通膨

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