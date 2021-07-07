科技公司遭中國整頓 致中概股重挫

在上周遭中國從app store下架後，滴滴周二在美國盤中一度下跌了25%，收盤重挫19.58%，報12.49美元，跌破其14美元的IPO發行價，市值蒸發 140 億美元，目前為598.83億美元。

滴滴6月底剛在美國掛牌上市，是繼阿裡巴巴後在美國IPO規模第二大的中國企業，不過在上市後，7月2日突然遭中國啟動網路安全審查，之後被勒令下架。

三天後，中國再宣布對「運滿滿」丶「貨車幫」及「BOSS直聘」實施網路安全審查，期間這三個平台停止新用戶注冊，而這些平台所屬的企業，都在最近一個月內剛在美國證券市場掛牌上市。

中概股崩跌

這些在美上市的中企遭審查的消息，連帶導致中概股下挫，周二收盤多數走低，中國嘻哈第一股普普文化暴跌近41%，該公司上周大漲近8倍；BOSS直聘跌近16%，旗下有「運滿滿」丶「貨車幫」的滿幫集團跌6.9%。

財富管理公司Keator Group經理合夥人Matthew Keator表示，有鑑於最近的這些消息，投資者需要關注的不僅僅是基於公司在全球市場的潛力，但要牢記有些政策可能生效，及這將如何影響在美國的公司。

紐約斯帕克塔爾市首席市場經濟學家Peter Cardillo則認為，這些發展可能會有更大的外交影響。他說：「這是以不提及美國的方式來針對美國，這樣的壓迫進一步打開可能發生經濟沖突的大門。」Cardillo解釋，通常這些事情很快就會平息下來，但這次可能會產生永遠存在的負面影響。

另外，JonesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke則表示：「中國政府的戰術似乎有雙重目的，一方面要控制企業領導人，另一方面是確保投資者承受的痛苦，主要集中在美國而不是中國。」

加強監管中概股

中國國務院辦公廳昨天（7月6日）罕見發布《依法從嚴打擊證券違法活動的意見》表示，「加強中概股監管，做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設」。

中國證監會主席易會滿同一天向新華社表示，《依法從嚴打擊證券違法活動的意見》是資本市場歷史上第一次以中辦丶國辦名義聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，是當前和今後一個時期全方位加強和改進證券監管執法工作的行動綱領，意義重大丶影響深遠。

（路透社丶新華社等）

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