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軟銀機器人「失業」是因疫情，或Pepper根本是場騙局？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
路透
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疫情讓機器人也失業？！疫情初來襲時，許多專家預言未來機器人員工，將大幅取代人類工作機會。誰知道如今竟有款機器人「被失業」，那正是由鴻海代工、軟體銀行機器人控股公司研發的機器人Pepper。

6月《路透社》報導，機器人Pepper近期驚傳已於內部停止生產，並且規劃今年9月還將裁掉一半最早開發出Pepper原型的法國Aldebaran企業員工。

雖然，軟體銀行隨即出面否認，但坦承目前無訂單，算是「暫時中止生產」，可能得看未來是否有新的業者願意下單「雇用」Pepper，才會恢復。

Pepper於2014年首度推出時打著「全球第一台能辨識人類情緒的機器人」名號，曾引發全球媒體爭相報導，紅極一時，並獲得包括台灣第一銀行、三創園區等多國業者採用。那時，許多企業主期待著外型可愛的它，可以取代人類擔當第一線服務員工。

然而，更令人驚訝的是，這七年來，Pepper的總體出貨量僅2萬7000台，和當初許多人看好這類機器人大軍的期待差太遠。為什麼Pepper會落得沒人要？英國機器人學專家諾埃爾．夏基（Noel Sharkey）聽聞消息後，一句話點破原因，「Pepper是一場騙局！」

Pepper聲稱很聰明，根本是欺騙社會

據《BBC》報導，夏基指出，Pepper推出時聲稱很聰明，還有高度感知能力，實際拆解技術來看，它並不會思考，對話功能都仰賴遙控，稱不上真的和人類溝通，根本是欺騙社會。如果大家相信這就叫做機器人科技，實在侮辱了許多認真研究機器人學者的專業。

事實上，Pepper銷售差，絕非代表無人化科技不受歡迎。許多結合AI運算的無人化產業，在疫情期間可說是成長強勁。根據IDC調查機構統計，全球由人工智慧驅動的軟體、硬體與服務市場，2021年將比前一年成長16.4%，而在2024年整體規模將突破5000億美元大關。

主要就是疫情時封城在家上班，讓企業蜂擁使用許多無人化服務的需求所致。這中間包括了協助處理業務、簽呈文件的AI助理；以及服務客戶處理疑難雜症的AI客服等等。

從研發疫苗到遠距看診，都有AI幫忙

另外，疫情間AI結合醫療的科技也有相當耀眼的進展。根據「Plug & Play」網站報導，為了減少一線醫護人員感染風險，各類AI醫療服務創新正在廣泛引進中，最被看好的有機器人手術，目前可以做到協助插管、或縫合手術傷口。

另外還有線上診療AI，讓沒有醫療專業的一般人，和病人做電話溝通時，透過AI輔助工具做資料查詢，初步過濾病情後再回報醫生下診斷。相當適合在醫療資源不足的偏鄉地區使用，以減少醫護工作量。

更別忘了，mRNA疫苗的研發，AI也有功勞。這類疫苗研發的速度，遠比傳統的蛋白疫苗快，背後主因正是在研發過程中，科學家大量使用機器學習運算來加快解鎖基因。

換句話說，這些工具只是少了Pepper的可愛外型，確實已在減少或取代人力的使用。

銀行導入無人化服務，要的不是花瓶

反觀，七年間Pepper主要在各地工作的範圍，大多僅限於商場導覽，無法真正為顧客完成業務，可以說只是徒具形式。當全球疫情來襲，各種無人化服務如雨後春筍般蓬勃發展後，更凸顯它工作能力不佳。

比如說，在封城期間，銀行確實需要無人化服務，減少櫃檯員工接觸顧客的風險，但是金融業者想要的是真正能辦事的幫手，能確實協助完成諸如轉帳、匯款，與聽懂顧客需求推薦理財商品等業務，而不是只會報宣傳資訊與打招呼的辦公室花瓶。

如此看來，若軟體銀行真心希望Pepper能獲得新訂單，最好先協助它提升工作技能，學點對人類真正有用的專業，才有機會重返就業行列。

（作者／林士蕙 本文出自2021.7.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

AI 疫情 疫苗 軟體銀行

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