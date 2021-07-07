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美元走強打擊商品市場 油價創5月底以來最大跌幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價創下5月底以來最大跌幅，美元走強普遍打壓整個大宗商品市場，而石油輸出國組織（OPEC）下一步行動的不確定性也越來越高。銅價引領大多數基本金屬下跌，美國疲軟的服務業數據表明經濟復甦遲緩，推動美元走強；黃金也收窄漲幅。彭博大宗商品現貨指數下跌2.3%，為6月17日以來最大跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油創5月末以來最大跌幅

紐約市場原油期貨周二下跌2.4%。因美元走強，以美元計價的大宗商品對投資人吸引力降低。

原油原本一度飆升至六年高點，因沙烏地和阿拉伯聯合大公國之間的爭端加劇將OPEC+推入危機之中，阻礙8月擴大原油產量。

PVM Oil Associates Ltd.的分析師Tamas Varga表示，「未來幾個月OPEC+產量政策存在很大不確定性，將導致波動升高。」

白宮新聞秘書Jen Psaki表示，拜登政府官員與沙烏地阿拉伯和阿聯官員會談，希望能夠達成協議以阻止原油價格上漲。

紐約市場8月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.79美元，結算價報73.37美元；9月交割的布倫特原油期貨結算價下跌2.63美元，收於每桶74.53 美元。

●金屬：銅價下跌；金價回落

美國6月份服務業擴張速度低於預期，其就業分類指標出現收縮，反映出雇主在招聘工人方面遭遇阻力。

法國興業銀行副總裁Thomas Capalbo說。「美元走強似乎是下跌背後的主要驅動力，」他還表示，疲軟的服務業數據表明經濟復甦放緩。

銅價在6月創下2020年初以來表現最差的一個月，中國遏制通膨的努力和聯準會（Fed）發出比預期更早升息的信號，讓銅需求遭到雙重打擊。

由於美元走強，現貨黃金回吐了早盤漲幅，紐約時間下午1:14，黃金漲0.2%至每英兩1,795.91美元，此前一度上漲1.3%。

倫敦金屬交易所下午5:53，銅價收盤下跌2.1%，報每噸9,312 美元，一度下跌2.6%。錫價持平於每噸31,669 美元，接近6月達到的十年高位。

大多數其他主要金屬下跌，鋁下跌1%，鎳下跌2.3%。

紐約 OPEC

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