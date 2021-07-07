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台積電ADR漲近1% 較台北交易溢價逾13%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周二漲0.96%，收報120.05美元，較台北交易股票溢價13.2%。費城半導體指數跌0.2%。

美股道瓊工業指數和標普500指數周二（6日）皆下跌，受金融股和與經濟成長相關的類股下跌拖累，那斯達克指數創新高。

道瓊工業指數跌208.98點，或0.6%，收報34,577.37點；標普500指數跌8.8點，或0.20%，報4,343.54點；那斯達克指數漲24.32點，或0.17%，終場報14,663.64點。

台灣加權股價昨天指數小跌6.26點，收在17,913.07點。台積電（2330）漲02%收在592元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.01 0.00 113.00 0.89

中華電CHT 113.42 -0.12 114.00 -0.51

台積電 TSM 670.10 +0.96 592.00 13.19

聯電UMC 52.58 +0.21 53.40 -1.53

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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