油價攀高及大陸對滴滴出行下重手 道瓊早盤跌300點

受到國際油價站上近六年高點及北京當局取締大陸大型科技公司的雙重衝擊，美股道瓊工業指數6日盤中重挫逾300點；標普500 指數從歷史高位回落0.56%；在亞馬遜和蘋果的領漲下，那斯達克指數小漲0.1%至歷史新高。

中國大陸的叫車巨頭滴滴出行在美國早盤股價重挫22%，因為北京當局表示，在網絡安全審查之前新用戶無法下載這個叫車應用程式。由於滴滴出行上周才在紐約證交所掛牌交易，這項消息令市場大感意外。美國電商巨人亞馬遜早盤股價漲近2%，使5日甫正式接掌執行長的傑西臉上有光。

股票投資人正在關注Fed 6 月會議紀錄的內容，將有助於了解央行官員在經濟復甦成熟時調整貨幣政策的想法。6月的會議象徵Fed對經濟展望的顯著轉變，央行發出訊號，要在2023 年升息多達兩次。隨後一些公開言論也顯示，一些委員會成員表達提早升息的想法。