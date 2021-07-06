OPEC+談崩了！美前能源部長：油價恐輕易突破一百美元

美國前能源部長布魯耶特6日說，在石油輸出國組織與盟國（OPEC+）產量談判失敗後，國際油價可能「很容易」觸及每桶100美元大關甚至更高，但另一方面，油價也同樣有可能崩盤。

他告訴CNBC說：「若在生產問題上未達任何協議，各自採取行動或是自行生產，可能會出現價格暴跌情形。」布魯耶特在2019年至2021年期間擔任美國能源部長。

OPEC+上周兩度未就石油產量達協議，5日試圖恢復談判但仍以失敗告終，導致國際油價當天衝上三年高點。OPEC第四大產油國阿拉伯聯合大公國（阿聯）反對將目前生產配額限制延長至明年底。

對此布魯耶特表示，阿聯遠離了在OPEC及OPEC+的長期盟友沙烏地阿拉伯，令人感到震驚，但他認為，即便兩國在產量協商上有所爭論，但實際上都有相似目標，都需要從石油生產中獲得收入來進行新的投資。