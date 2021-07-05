怨念積太久！訂單顯示未來出國旅行將較以往爆增

旅遊業、航空業正嗅到這股態勢，根據許多外國訂單都爆量的狀態，分析顯示，這股報復性出遊將崛起。

因為疫情的影響，許多人從2020年的春節返台後，就再也沒辦法踏出國門一步，這場新冠肺炎打亂了全世界的旅遊計畫，許多規劃好的行程、夢想中的人文風情，只能透過圖片的方式默默期待與想像。

這種悶太久的心情，在全世界都是個無以復加的窒礙，好想離開家門、不再被封鎖限制的慾望就彷彿籠中鳥，等到閘門打開的那天，勢必得盡全力翱翔天際。旅遊業、航空業也嗅到這股態勢，根據許多外國訂單都爆量的狀態，分析顯示，這股報復性出遊（revenge travel）將崛起。

在新冠肺炎所導致的大封鎖一年多之後，愈來愈多的旅遊限制正漸漸的在放鬆，這歸功於疫苗的施打率增加、各品牌疫苗的普及，許多先進國家所期待的旅遊和度假正蓄勢待發。

用旅行彌補過去和家人失去的相處時間

《Huffpost》報導，「雖然這詞聽起來很傻，但報復性旅遊指的是一種想法，即隨著旅行變得安全、事情重新開始，旅行將大幅增加。」旅遊雜誌《Vacationer》創辦人艾瑞克瓊斯（Eric Jones）說，「過去一年來，世界各地的人們都完全取消了假期，他們都希望未來能滿足自己的旅行需求，這個詞也是對失去我們生活控制能力的報復。」

如果疫苗接種率不斷增加、新增病例數持續下降，許多旅行專家預測，人們將比疫情之前安排更多的旅行，以彌補過去失去的時間，並和朋友、家人持續聯繫。

「被關了一年後，報復性旅遊就像是在弦上的箭，這是對被壓抑的旅行需求和發自內心的回應。」──旅遊預定平台KOALA創辦人麥可肯尼迪（Mike Kennedy）。

「雖然報復性旅遊是個新的熱門術語，但它準確的解釋了從大流行以來，旅行者不斷在強調的事，我們不再輕易認為明天會有航班和開放的邊境等著我們，但我們會用復仇彌補時間和失去的經歷。」──旅遊應用程序Tripscout創辦人康拉德瓦利謝夫斯基（Konrad Waliszewski）。

報復性出遊：未來旅遊型態的改變

專家指出，人們最期待的，是在那些可以不戴口罩的地方、盡情的在戶外度過很長的時間來報仇雪恨，這包括沙灘、可以徒步旅行的國家公園、露營地等。畢竟與室內相比，戶外要傳染新冠肺炎的機率又更低了。

雖然疫苗能有效的控制疫情，但戶外活動的安全感，更能夠像是個穩定軍心的強心針。

在美國運通（Amex）日前發布的《全球旅行趨勢報告》（Global Travel Trends Report）中，它們對澳洲（Australia）、加拿大（Canada）、墨西哥（Mexico）、日本（Japan）、印度（India）、英國（UK）和美國（USA）的旅行者的旅行計劃進行了調查。

結果顯示，「旅行是生活的主要樂趣之一」，許多人寄望未來的旅行，這成了他們能在疫情中堅持下去的主要動力。

78％的受訪者表示，他們想在2021年旅行，以緩解2020年的壓力；87％的人說，計畫未來的旅行讓他們有更多的期待；更有56％的人說，他們非常想念旅行，甚至迫不及待先預訂旅程，就算未來這個行程很可能會被取消。

淡季旅行、減少去熱門景點

此外，由於新冠肺炎期間嚴格的健康、安全需求，帶動了豪華旅遊市場的興起，人們對於清潔有很高的標準、也希望有更高的隱私、較少與他人接觸。這當中更有80％的人說，他們願意在淡季前往目的地，以減少擁擠，並安排獨特的個性化旅行。

事實上，確實因為疫情的關係，從前的一些經典熱門旅遊景點已經漸漸失去了光彩，人們未來反而傾向前往鮮為人知的目的地，這一個趨勢得到了許多旅行訂單數據的支持。

旅行者可能更傾向於揮霍

專家說，經過一年多的限制，當休閒旅遊再次成為一種選擇時，許多充滿「怨念」的旅行者可能會傾向於揮霍和犒賞自己。

「由於壓抑過久，許多跡象都表明，人們準備在旅行的體驗上花上比疫情前更多的錢，因此，住更好的飯店、吃更高級的大餐，都成為旅客彌補過去一年損失的渴望。」

專家預估，由於不同國家的疫苗施打率不一，在美國的國內旅行，依然會優先於國際旅行，但旅行者會優先選擇更長的假期、機票升等來享受更舒適的體驗。

（作者／魯皓平 本文出自2021.7.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）