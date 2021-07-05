歐中投資協定卡關 歐盟駐華外交官齊發聲

(德國之聲中文網) 《南華早報》報道，歐盟駐中國大使鬱白 (Nicolas Chapuis)周日(7月4日) 在一場北京的論壇中表示，卡關的投資協定要有進展，賴於北京扭轉對歐洲議員的制裁。

他認為，雙方可以像過去40年一樣，即便有政治分歧，還是可以想辦法克服，破解「信任赤字」。

他強調，歐洲的談判人員認為歐中投資協定是個好協定，但原有的政治空間在中國祭出反制裁措施後被「擠壓了」，要靠中國來解決現況。

鬱白說，中國的反措施缺乏相稱性，所以使協定批准受阻。「中國決定針對議會成員。而在一個民主國家，你針對議會成員，你就是針對整個國家。」

他強調：「如果中國希望達成協議，中國需要修改這一政策。中國可以采取措施，落實中國在協議中做出的部分或全部承諾，不需要等待歐洲來做。」

歐盟外交官vs.中國學者

在北京舉行的第九屆「世界和平論壇」邀請到鬱白、吳若蘭(Caroline Wilson)、方瀾意(Luca Ferrari)三名歐盟駐華大使，以及中國社會科學院學部委員、國際學部主任周弘就「中歐關系：機遇與挑戰」進行討論。

小組討論中，歐中雙方分歧明顯，歐洲外交官對中國的「戰狼外交」和新疆人權侵犯的指控表示不安，而中國學者則批評歐洲突然把中國當做對手的舉動造成協定破局。

《南華早報》報道，鬱白認為，北京對外界批評的防衛態度，以及聲稱中國制度「優於」西方制度的說法，促使歐洲人產生疑問，認為中國可能在挑戰其與自由民主國家關系的政治基礎。

各家媒體都提到，鬱白強調，在過去18個月中，雙方相互理解和相互信任的政治空間已經縮小。他說：「這給我們帶來的擔憂是，(北京)這些態度不僅是斷然的，而且變得過於咄咄逼人，令我們非常失望。」

他說：「有效的多邊主義意味著所有國家，無論大小，都坐在同一張桌子上，享有同樣的權利，最重要的是，以寬容和建設性的方式接受同行的審查。」

意大利駐中國大使方瀾意在座談會上表示，「(歐洲)對中國的不信任感越來越強，這與意識形態和種族沒有什麼關系。而是更多地與經濟、流行病......以及『戰狼外交』有關」。英國駐華大使吳若蘭則說，人權是「基礎事項」，不是地緣政治游戲。

《南華早報》引述中國社會科學院中國-歐盟關系周宏的說法，他認為，歐盟如此關注與中國的分歧，以至於導致花了7年時間談判達成的協議中止。

他說：「作為一個中國人，我很難理解『系統性競爭』的定義。我們知道我們來自不同的系統。我們設法向對方學習，以便和平共處，相互幫助。但我不明白為什麼突然間我們社會制度的差異變成了一個大問題。」

歐盟跟著美國走？

小組討論問答環節，中國社會科學院歐洲研究所前副所長江時學犀利問道：「請問諸位大使，在你們的一生當中，是否會認為歐洲會有獨立的外交政策，而不是跟著美國？」

根據《北京日報》，歐盟駐華大使鬱白「斬釘截鐵地」說：「歐盟采取獨立的外交政策，我們是完全獨立的。」並開玩笑說：「我不聽華盛頓的。」

他提到，美國也不會聽布魯塞爾的，而是互相表明立場，而歐盟因為是由27個獨立國家組成，「形成外交政策的共識需要時間」。

(南華早報、彭博社、北京日報)

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