繼滴滴之後 陸官方對在美掛牌貨運、招聘平台啟動審查
繼宣布調查滴滴全球之後，中國大陸國家互聯網信息辦公室對「貨車幫」、「運滿滿」、「BOSS直聘」等網路絡平台啟動網路安全審查，擴大對大陸科技業的調查範圍。這三公司的母公司不久前在美國掛牌上市。
網絡安全審查辦公室公告說，為了維護國家安全和數據安全，審查期間上述平台將停止新用戶註冊。網信辦早先已下令滴滴出行的App從大陸的應用商店下架，理由是存在「嚴重違法違規」收集使用個人信息的問題。
「貨車幫」和「運滿滿」合併為滿運集團，是全中國大陸最大的貨車叫車平台，運作方式與滴滴和Uber相似。滿運集團最近也在美國首次公開發行股票，籌資16億美元。背後金主有軟體銀行和騰訊。
大陸線上招聘平台 「BOSS直聘」是看準網所有的事業，看準網6月也在美國IPO，籌資9.12億美元。騰訊也是看準網的大股東。
受此消息影響，同時擁有滴滴全球和滿運集團股份的軟體銀行今天在東京證交所股價大跌4.9%。
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