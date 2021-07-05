快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

繼滴滴之後 陸官方對在美掛牌貨運、招聘平台啟動審查

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
滴滴全球遭調查後，大陸網路股一片風聲鶴戾。路透
滴滴全球遭調查後，大陸網路股一片風聲鶴戾。路透

繼宣布調查滴滴全球之後，中國大陸國家互聯網信息辦公室對「貨車幫」、「運滿滿」、「BOSS直聘」等網路絡平台啟動網路安全審查，擴大對大陸科技業的調查範圍。這三公司的母公司不久前在美國掛牌上市。

網絡安全審查辦公室公告說，為了維護國家安全和數據安全，審查期間上述平台將停止新用戶註冊。網信辦早先已下令滴滴出行的App從大陸的應用商店下架，理由是存在「嚴重違法違規」收集使用個人信息的問題。

「貨車幫」和「運滿滿」合併為滿運集團，是全中國大陸最大的貨車叫車平台，運作方式與滴滴和Uber相似。滿運集團最近也在美國首次公開發行股票，籌資16億美元。背後金主有軟體銀行和騰訊。

大陸線上招聘平台 「BOSS直聘」是看準網所有的事業，看準網6月也在美國IPO，籌資9.12億美元。騰訊也是看準網的大股東。

受此消息影響，同時擁有滴滴全球和滿運集團股份的軟體銀行今天在東京證交所股價大跌4.9%。

軟體銀行 滴滴出行

延伸閱讀

今年赴美上市陸企70%已跌破發行價 監管趨緊讓賣壓湧現

港媒：高層不滿「滴滴出行」赴美上市 懲罰將遠超阿里

獨／大陸嚴控簽證！傳歌王無緣「好聲音」 2.5億飛了

大陸神舟十二號太空人 今首度出艙活動及艙外作業

相關新聞

長賜輪3個多月的奇幻旅程即將結束 預計後天可離開大苦湖

長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）預計周三（7日）離開大苦湖，蘇伊士運河管理局（SCA）即將與船東簽下和解...

今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（2日）銳不可當，標普500指數連續七個交易日上漲，帶動紐約三大指數齊登歷史新高。在美國迎接國慶日假期和企...

長賜輪與蘇伊士運河當局和解 確切賠償金額成謎

埃及蘇伊士運河管理局今天表示，已和長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪（EverGiven）日本船東正榮汽船達成協議，長賜輪預計將在...

【經濟彭博周報】台裔謝理謙 躍上美國富豪榜

今年1月網路貸款公司「貸得寶」（LoanDepot）在紐約掛牌上市，56歲的創辦人謝理謙（Anthony Hsieh）身價暴增至20億美元，成為美國超級富豪榜上少見的亞裔面孔...

太空狂人馬斯克 要讓寬頻上網涵蓋世界上每個角落

星鏈計畫（Starlink）是太空服務公司SpaceX計畫推出，一個地球表面上最龐大投資的低軌衛星太空通訊計畫，而創辦人...

原油還會漲？沙國與阿聯爭端白熱化 OPEC+今續談判

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在石油輸出國組織（OPEC）的立場僵持不下，是兩個長期盟國之間罕見發生的外交爭端，也讓全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。