今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（2日）銳不可當，標普500指數連續七個交易日上漲，帶動紐約三大指數齊登歷史新高。在美國迎接國慶日假期和企業財報季前夕，恐怕只有聯準會（Fed）有關縮減購債的討論，能夠阻擋美股再添煙火。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美股三大指數同步登頂

美國6月就業報告確認美國經濟持續以良性步調復甦後，標普500指數2日漲0.8%，收在4,352點，連七日刷新最高收盤水準，也創1997年中來最久漲勢。今天（周一）逢美國國慶日假期，休市一日。

那斯達克綜合指數漲0.8%，也收在歷史新高14,639點；道瓊也跟上攻頂腳步，上漲152點，5月初以來再度攀抵歷史高峰34,786點。台積電ADR上漲0.5%，較台北交易溢價高達13.2%，追隨費城半導體指數0.6%的漲勢。

一周下來，那指上漲1.9%，標普500指數以1.7%漲勢締造輝煌紀錄，道瓊指數漲1%。

美國上個月非農就業人數增加85萬人，對投資人而言，如此增長進一步肯定美國經濟保持復甦之勢，也大致符合Fed主席鮑爾的預測。預定本周三（台灣時間8日凌晨2時）公布的Fed會議紀錄，或許可以找到與會官員最近一次開會討論減碼量化寬鬆（QE）計畫的蛛絲馬跡。

Principal Global Investors首席策略師夏西瑪說：「從市場觀點來看，這是面面俱到的就業報告，就業人數優於預期，表明復甦持續上升；而失業率上揚，則反映這市場尚有若干疲態，也因此可讓Fed鷹派暫緩出手。」美國6月失業率升至5.9%。

●赴美上市僅數天 滴滴在中國遭重挫

中國國家互聯網信息辦公室下令應用商店將滴滴出行的App下架，讓這家剛剛在美國完成十年來其中最大單一IPO的App叫車巨頭遭受重大打擊。

網信辦表示，滴滴存在「嚴重違法違規」收集使用個人信息問題，但未加詳細說明。就在兩天前，該機構宣布啟動對滴滴的網絡安全審查。

根據這一指令，蘋果公司、華為及小米等在中國運營的應用商店都需不再提供滴滴出行App。不過對此前已下載的約5億用戶而言，他們仍可使用該應用。

中國出人意料的調查和迅速的跟進凸顯了滴滴出行在反托辣斯及數據安全等各個方面面臨的審視。包括阿里巴巴、騰訊和該公司在內的互聯網巨頭每天從數億用戶中獲取海量數據，中國政府一直在努力收緊對這些信息的所有權和處理權。與此同時對這些公司的反托辣斯調查會產生何種結果前景亦不明朗。

滴滴此前在美國IPO中募集到44億美元，周三剛剛在紐約掛牌交易。周五該公司市值一度蒸發11%。

●歐中關係緊張 習近平傳將與德法領導人舉行視訊峰會

彭博引述知情人士報導，中國大陸國家主席習近平預計將於本周和德國總理梅克爾及法國總統馬克宏進行視訊通話。

若會談舉行，三方各自發布的新聞稿將被仔細解讀，因投資協定受阻，雙方在人權問題上相互制裁，導致曾經良好的歐盟對陸關係惡化。

據悉馬克龍熱衷於為空中巴士進一步爭取利益，並將敦促習近平放鬆對歐盟公民、特別是商務人士進入中國的旅行限制。

●亞馬遜進入後貝佐斯時代

亞馬遜新任舵手賈西（Andy Jassy）將在今（5）日走馬上任，從創辦人貝佐斯手中接下執行長兵符，帶領公司迎向後貝佐斯時代。當天賈西也將獲贈額外一批現值逾2億美元股票，未來十年分期撥付，兌現價值將視經營績效而定，鼓勵他領導亞馬遜再創顛峰的象徵意義濃厚。

根據申報文件，亞馬遜將在5日贈予賈西6.1萬股股票，按亞馬遜2日（上周五）收盤價計算，現值約2.14億美元。但這些股票實際價值取決於未來撥付時的市場交易價格。

這是亞馬遜1994年創立至今首次換執行長。貝佐斯27年前在車庫創立的網路書店，如今已成為市值1.77兆美元的大企業，主要事業從電子商務到雲端運算都全速運轉，這使賈西掌舵看似不費力。

然而，亞馬遜年營收超過4,000億美元，平均年成長率30%；賈西領導的雲端事業部門亞馬遜網路服務（AWS），對公司整體獲利貢獻良多，使亞馬遜營業利益在短短的三年內成長逾五倍。要維繫如此壯觀的成果並非易事。

●路透：郭台銘與台積電達成分別購買500萬劑BioNTech新冠疫苗的協議

路透引述消息人士報導，鴻海創始人郭台銘和台積電達成初步協議，將各自購買500萬劑BioNTech新冠疫苗。

台灣政府上月同意郭台銘與台積電代表政府進行疫苗採購談判。據報導，兩家公司已經與上海復星醫藥的一家子公司達成協議，完成交易仍需要一些時間。復星醫藥是BioNTech在中國大陸、香港、澳門和台灣地區的疫苗銷售總代理。