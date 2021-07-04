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日經：住友電工擬在美生產5G晶片 擴大對歐美供貨

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
日本住友電工今年9月將在美國生產5G基地台晶片，圖為住友電工在美國的一處工廠 。住友電工
日本住友電工今年9月將在美國生產5G基地台晶片，圖為住友電工在美國的一處工廠 。住友電工

日經新聞報導，在全球晶片短缺導致供應中斷疑慮加劇之際，日本晶片製造商住友電工（SEI）從今年9月起將在美國生產5G基地台的晶片。

住友電工計劃將美國廠的產能提高一倍。住友電工的5G基地台晶片在全球的市占率高達70%，該公司也是中國大陸電信巨擘華為的主要供應商。

這家5G晶片製造商已在由美國代工商II-VI營運的紐澤西州廠建立生產設施，投資總額達數十億日圓。這座設施將生產的電晶體，是基地台的核心零件，用於增強訊號。

住友電工使用氮化鎵作為材料，有些人認為氮化鎵最終將取代矽，成為晶片的主要材料。半導體產業分析師指出，氮化鎵的價格高出許多，但採用率正與日俱增，由於氮化鎵的整體效能更高，這種材料的需求將隨著6G技術的問世而增加。

在美國製造的半導體將供應給歐、美通訊設備大廠，例如瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（Nokia）。據了解，住友電工目前90%的產品是供應給大陸製造商，但該公司的目標是大幅增加對歐、美客戶的銷售。

基地台 半導體 晶片

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