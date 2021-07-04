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英特爾傳擬在義大利興建千億美元的「巨型」微晶片廠
義大利共和報（La Repubblica）3日報導，美國晶片巨人英特爾（Intel）正考慮在義大利或歐洲其他地方興建一座「巨型」微晶片工廠，而建造成本可能高達 1,000 億美元。
報導指出，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在上周訪問義大利時與義國總理德拉基討論了這項可能在義國推動的計畫。這家全球最大晶片製造商的執行長在接受共和報訪問時表示，其他地點也在規劃中。
基辛格說：「我們可能決定在某個國家建造一座工廠、在另一個國家興建一座研究中心，以及在第三個國家蓋一座實驗室。」「我們很快就會做出決定。微晶片晶圓廠是一項重要的投資，但歐洲必須在2030年以前將微晶片的產量提高一倍。」
報導說，英特爾將在未來10年內完成這項巨型微晶片廠計畫，總經費約1,000 億美元。報導並表示，前述數據並非由基辛格提供。
在過去幾年的美中貿易戰之後，半導體對世界經濟的重要性日益受到關注。現在全球供應鏈問題因新冠肺炎疫情而變得更複雜，晶片交運時間導拖長已導致從皮卡小貨車（pickup truck）到遊戲主機等所有產品供應短缺。
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