快訊

北市疫情有新熱點？ 柯文哲：下周中正區社區普篩

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾傳擬在義大利興建千億美元的「巨型」微晶片廠

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
共和報報導，英特爾執行長基辛格（圖）上周在訪問義大利時，曾與義國總理德拉基討論可能在義國興建一座巨型微晶片工廠計畫，建造費用將高達1,000億美元。圖／網路照片
共和報報導，英特爾執行長基辛格（圖）上周在訪問義大利時，曾與義國總理德拉基討論可能在義國興建一座巨型微晶片工廠計畫，建造費用將高達1,000億美元。圖／網路照片

義大利共和報（La Repubblica）3日報導，美國晶片巨人英特爾（Intel）正考慮在義大利或歐洲其他地方興建一座「巨型」微晶片工廠，而建造成本可能高達 1,000 億美元。

報導指出，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在上周訪問義大利時與義國總理德拉基討論了這項可能在義國推動的計畫。這家全球最大晶片製造商的執行長在接受共和報訪問時表示，其他地點也在規劃中。

基辛格說：「我們可能決定在某個國家建造一座工廠、在另一個國家興建一座研究中心，以及在第三個國家蓋一座實驗室。」「我們很快就會做出決定。微晶片晶圓廠是一項重要的投資，但歐洲必須在2030年以前將微晶片的產量提高一倍。」

報導說，英特爾將在未來10年內完成這項巨型微晶片廠計畫，總經費約1,000 億美元。報導並表示，前述數據並非由基辛格提供。

在過去幾年的美中貿易戰之後，半導體對世界經濟的重要性日益受到關注。現在全球供應鏈問題因新冠肺炎疫情而變得更複雜，晶片交運時間導拖長已導致從皮卡小貨車（pickup truck）到遊戲主機等所有產品供應短缺。

義大利 半導體 英特爾

延伸閱讀

股市的比價效應：威峰VS祥碩 威盛VS智原

台積電明年量產3奈米晶片 首批客戶含英特爾蘋果

所有Intel Mac可能都不支援Windows 11 原因出在「TPM 2.0」

嶄新英特爾XPU 鎖定HPC、AI 多家客戶打造解決方案

相關新聞

英特爾傳擬在義大利興建千億美元的「巨型」微晶片廠

義大利共和報（La Repubblica）3日報導，美國晶片巨人英特爾（Intel）正考慮在義大利或歐洲其他地方興建一座...

中國2020年賣1050億美元防疫品 出口量世界第1

世界貿易組織（WTO）的報告顯示，中國是去年抗擊新冠疫情關鍵醫療用品的最大出口國，拿下世界第一，出口額達1050億美元，...

毛孩愛地球 改吃蟲蟲飼料

隨著全球積極提倡永續發展，歐美業者正鎖定具環保意識的寵物飼主，推出以昆蟲蛋白質、而非動物蛋白質製作的寵物飼料，搶攻對環境...

以色列細胞培養肉 明年攻美

人造肉品風潮方興未艾，包括以色列新創公司Future Meat在內的未來肉業者，正利用生物反應器製造動物細胞培養肉，設法...

鮑爾會見加密幣大咖

根據美國聯準會（Fed）公布的資料，Fed主席鮑爾5月曾先後會見加密貨幣界的重要人士，之後幾天並宣布今夏將公布討論意見書...

亞馬遜新舵手壓力大 全球都在看

全球首富貝佐斯周一（5日）將卸下亞馬遜執行長職務，把這個他一手創立的電商帝國，交給他長期以來的左右手賈西（Andy Ja...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。