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美IT管理軟體商遭駭客攻擊 約200家企業受害

中央社 / 舊金山2日綜合外電報導
美國資訊科技管理公司Kaseya今天表示，其網路平台遭駭客勒索軟體攻擊，敦促客戶關閉伺服器，影響約200家企業。示意圖／Ingimage
美國資訊科技管理公司Kaseya今天表示，其網路平台遭駭客勒索軟體攻擊，敦促客戶關閉伺服器，影響約200家企業。示意圖／Ingimage

美國資訊科技管理公司Kaseya今天表示，其網路平台遭駭客勒索軟體攻擊，敦促客戶關閉伺服器，影響約200家企業。

資訊科技公司Kaseya表示，已將受到攻擊的VSA軟體「使用客戶中，限制在很小的百分比」，「目前估計全球不到40間公司」受到影響。

網路安全公司Huntress Labs稍早前在網路論壇Reddit表示，正在和成為攻擊目標的夥伴合作，約200家企業「已被加密」。

勒索軟體攻擊通常涉及使用加密技術鎖住系統中的資料，使得公司必須支付贖金，以重新取得權限。

根據紐西蘭政府的電腦緊急應變團隊（ComputerEmergency Response Team），駭客來自一個稱為REvil的駭客組織。

根據美國聯邦調查局（FBI），REvil也與上月全球最大肉品加工商之一JBS遇駭事件有關，導致JBS支付價值1100萬美元（約新台幣3.1億元）的比特幣給駭客。

包括軟體開發公司SolarWinds、燃油管線營運業者殖民管線（Colonial Pipeline）在內等多家美國企業，近來也成為勒索軟體攻擊的目標，美國聯邦調查局認為駭客的位置在俄羅斯。

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