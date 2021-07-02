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金融時報：高端遭調查 凸顯台灣對內線交易監管不足

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蔡英文總統透過直播，嚴正否認政府炒股。美聯社
蔡英文總統透過直播，嚴正否認政府炒股。美聯社

金融時報今天報導，高端疫苗（6547）因涉及內線交易遭到調查，除讓蔡英文政府陷入糾葛外，也讓外界質疑台灣金融監督不周。

台灣目前僅8.2人口打到第一劑疫苗，政府則自高端採購500萬劑疫苗，理由是要解決供應不足的問題。

蔡英文總統5月31日透過直播，嚴正否認政府藉阻擋疫苗進口來拉抬高端股價，「我們也做內部清查，相關政務人員都沒有炒股的問題。」財政部隔兩天也嚴正澄清，八大公股並未在高端大漲之前買進該公司股票。

士林地檢署則告訴金融時報，已針對高端6月在宣布第二階段試驗出現正面結果之前股價大漲逾20%展開調查。檢方不願提供調查的具體細節。

金融時報指出，儘管蔡英文總統敦促國人提防疫苗假消息，但內線交易調查本身，即暴露台灣炒作股票的嚴重性。

台灣大學法學教授王文宇告訴金融時報，高端案極富政治性，但是在台灣內線交易已屢見不鮮。里昂證券（CLSA）分析師林書羽也表示，「內線交易和炒股的問題，金融界人盡皆知」。她說，公司員工、金融中介者、媒體記者在公司發布財報利多之前藉親友的帳戶買進股票，在小型股中相當普遍。

法律界人士認為，問題部分在於金管會對內線交易並沒有管轄權，責任落在地方檢察官身上。王文宇指出，檢察官欠缺金融背景，起訴不易成功。

Nolan Barton & Olmos 律師吳奐廷指出， 台灣內線交易最後被判有罪的比率不到40%。

王定宇拿台灣的金融業和高科技業做對比， 「台灣金融市場還有長路要走，比高科技業落後許多，紀律不足就是個問題。」

內線交易 高端疫苗 蔡英文

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