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MKS將以51億美元收購Atotech 拚擴大晶片製造能力

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
半導體設備製造商MKS宣布收購專用化學品集團阿托科技Atotech。網路照
半導體設備製造商MKS宣布收購專用化學品集團阿托科技Atotech。網路照

半導體設備製造商萬機科技（MKS）1日宣布，將以合計51億美元的現金加換股交易，收購專用化學品集團阿托科技（Atotech），力拚擴大晶片製造能力。

路透報導，MKS將以每股16.2美元現金，和MKS每0.0552股普通股換Atotech 1股這兩種方式進行收購，相當於以每股26美元收購Atotech，比該公司6月10日的收盤價溢價約10%。MKS市值約為100億美元，將以現金和發債為這筆收購案集資。

由私募股權業者凱雷集團（Carlyle）支持的Atotech，今年2月在美國上市，開盤價每股17美元。Atotech生產化學產品和相關設備，供印刷電路板與半導體使用。MKS今年2月競購雷射製造商Coherent失利，轉而對Atotech洽談收購事宜。

MKS執行長John Lee說：「我們希望參與所有先進電子產品的利潤池（profit pools）。與Atotech合作，加上合作後的龐大規模，有助我們在不景氣時強化研發，並提供給顧客。」

這樁交易案預計在第4季完成，將為MKS帶來經常性的收入來源，和透過Atotech增加供應化學電鍍產品來，強化MKS的晶片製造能力，這些產品包括大量用在智慧手機、筆電及汽車的硬式電路板。MKS 1日跌4%，收報170.77美元，Atotech跌1.45%。

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