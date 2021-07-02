OPEC+增產協議意外難產 紐約油價站上75美元

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周四（1日）開會討論增產，因阿拉伯聯合大公國在最後一刻反對，未能談出協議。國際油價應聲上漲，美國西德州原油期貨突破每桶75美元，為2018年10月以來首見。

彭博資訊指出，OPEC+陷入激烈內鬥，迫使會議延後，能否達成增產協議緩解油價飆升，現在打上了問號。

一位參加增產會議的代表對彭博說，阿聯和OPEC+其他國家之間的對峙，可能最終意味OPEC+不會增產。一旦這次沒有達成協議，該組織將退回到現有條款，亦即要求會員國的產出在2022年4月之前，保持不變。

彭博分析，未能協議增產的結果，將擠壓本已吃緊的市場，從而有可能導致通膨飆升。事件的戲劇性轉折，在油價每桶站上75美元之際，令市場陷入茫然。也破壞了OPEC+精心重建的聲譽，引發擔憂，讓人想起以前極具破壞性的沙烏地阿拉伯與俄羅斯的價格戰。

周四稍早，OPEC+似乎原則上要達成協議，準備在8月到12月時，每日增產40萬桶。阿聯後來推翻這項初步協議，堅持必須調整阿聯本身目前的減產基準，而這將使得阿聯的石油產出配額大為提升。

瑞銀集團大宗商品分析師Giovanni Staunovo說：「任何調整生產配額的請求，都像是打開了潘多拉的盒子。」如果依阿聯所要求，光是阿聯一國，就每日可增產70萬桶。然後其他的OPEC+會員國都也會想要調整。

與會代表們透露，OPEC+兩大領導國俄羅斯和沙烏地1日憤怒地拒絕了阿聯的要求。會談將於今天繼續。不過諮詢公司Energy Aspects地緣政治主管Richard Bronze認為，很難看到任何一方會做出足夠讓步，從而取得明確結果。「談判甚至可能會持續到周末，因為任何妥協都可能涉及複雜的OPEC計算方法。」