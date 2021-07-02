台積電ADR隨費半挫低 較台北交易溢價11.39%

台股ADR周四（7月1日）大多收低。台積電ADR早盤走低，尾盤無力拉回，終場下挫逾1.45%， 較台北交易股票溢價幅度比前一日縮小，為11.39%。

道瓊工業指數30日上漲210.22點，漲幅0.6%，收報34,502.51點；標普500指數小漲5.7點，漲幅0.13%，報4,297.5點，那斯達克指數小跌24.38點，至14,503.95點，跌幅0.17%。

道瓊工業指數1日上漲131.02點，或0.38%，收報34,633.53點，標普500指數上揚22.44點，或0.52%，報4,319.94點，那斯達克指數上漲18.43點，或0.13%，終場報14,522.38點。

費城半導體指數收盤下跌1.5%，收3,295.06點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.05 +0%

中華電 CHT 40.56 -0.25%

台積電 TSM 118.42 -1.45%

聯電 UMC 9.27 -1.9%

資料來源：彭博資訊