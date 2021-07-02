金價在7月第一個交易日上漲 國際原油期貨大漲

原油期貨上漲，自2018年以來首次收在每桶75美元上方，OPEC+就保持小幅增產直至年底達成臨時協議，但最終未能就產量問題達成共識。創四年多最大單月跌幅的金價在7月第一個交易日上漲。鋁價繼續從周二創下的近10年收盤高點回落，有跡象顯示新冠疫情復熾正衝擊亞洲部分地區的製造業。

●原油：油價三年來首次收盤高於75美元

紐約市場原油期貨周四上漲2.4%，創一周多來最大漲幅。OPEC+周四的談判結束，各方未就產量政策達成最終協議，早先已原則上同意就8月至12月每日增產40萬桶，但阿拉伯聯合大公國在最後一刻提出反對意見。部長們將於周五再次開會。

8月交割的WTI期貨上漲1.76美元，結算價報每桶75.23美元；9月交割的布蘭特原油漲1.22美元，收報每桶75.84美元。

●金價上漲

在上個月受到Fed鷹派轉變和強勢美元的打擊後，黃金在每英兩1,800美元之下站穩腳跟。

雖然美國股市連續五季度上漲，但最近delta變異毒株的傳播正在給全球復甦樂觀情緒降溫

周三的ADP數據顯示美國6月份新增就業超過預期，周四的數據也顯示上周初請失業救濟人數下降超出預期。

周五的非農就業數據將提供美國勞動力市場強勁程度的最新佐證，這是決定Fed縮減刺激措施步伐的關鍵因素。

現貨黃金周四在紐約上漲0.4%至每英兩1,776.84美元；6月價格下跌7.2%，為2016年11月以來最大單月跌幅。

8月交割的黃金期貨價上漲0.3%，結算價每英兩1,776.80美元；現貨白銀和鈀金下跌，白金上漲。

●鋁價繼續回落 亞洲部分地區製造業復甦遇阻

馬來西亞製造業PMI跌至逾一年來的最低，在抗擊近期疫情反彈的越南和印度，製造業PMI跌破50榮枯線。中國大陸6月財新製造業PMI也大降，並且低於預估。

另外，據上海有色網報導，中國為了改善建黨大慶期間的空氣質量而要求北方部分地區金屬加工企業停產

倫敦時間下午5:55，鋁期貨下跌0.5%，結算價報每噸2,512美元；一度下跌1.3%，至2,491.50美元。

銅期貨下跌0.6%，每噸報9322美元；鎳期貨跌0.6%，報每噸18105美元；鋅期貨下跌1.2%，報每噸2938.5美元。