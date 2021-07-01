美上周申領失業金人數大減 降至疫情大爆發以來最少

美國勞工部1日發布報告說，上周首次申請失業補助金的人數大幅下降，美國企業上月的裁員人數也比一年前銳減近九成，顯示美國的就業市場持續改善。

在6月26日為止的當周，美國首次申請失業金的人數總計為36.4萬人，低於道瓊社估計的39萬人，不僅比前一周少5.1萬人，也是2020年3月14日為止當周以來最低，等於是新冠肺炎疫情大爆發以來最少。

美國政府2日將發布備受矚目的6月非農就業人數， 預計將增加70.6萬人，優於5月增加的55.9萬人，而失業率可望下降至5.6%。

在過去一年裡，美國的就業人數一直往上升，但最近增速放緩，因為在疫情之前有工作的700萬人，至今仍賦閒在家。

另據Challenger, Gray & Christmas同日公布的報告，美國企業6月的裁員人數為2萬476人，比一年前銳減88%，創21年以來新低。年初至今累計裁員21萬2,661人。報告並指出，6月的數字是2000年6月以來最低，當時的裁員人數為1萬7,241人。

該公司資深副總裁Andrew Challenger在聲明中說：「職缺數創紀錄，在求職者信心高漲下，企業牢牢抓住員工」，「網際網路榮景以來從未出現過如此低的裁員人數。 」