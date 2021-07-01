晶片繼續缺！福特八座工廠本月減班停工大減產

由於晶片持續短缺，福特汽車（Ford Motor）在北美的八座工廠本月必須大幅減產或暫時停產。福特表示，包括六座美國境內工廠的八條生產線，會排定在不同時段降低產量或停工，一直到8月初為止。另因與晶片不相關的其他零件缺料，Ford Ranger皮卡以及新推出的Ford Bronco休旅車，也排定兩周時間產線停工。

產量受到影響的車款除了Ranger皮卡、Bronco休旅車，還包括F-150、Mustang、 Explorer等。

CNBC報導，福特進行此一最新減產措施之前，評估過今年第2季公司的汽車產量會因為晶片短缺而大減約50%。福特預測，受此影響，今年全年汽車產量會銳減110萬輛，獲利將減少25億美元。

福特位於美國芝加哥，密西根州的Dearborn、Flat Rock，密蘇里州的Kansas City、肯塔基州的卡車廠、Louisville組裝廠等六處工廠，以及在墨西哥Hermosillo廠、加拿大 Oakville廠等合計八座工廠將配合減班或停工。

根據顧問公司AlixPartners的估計，半導體短缺問題遲遲無法解決，將導致全球汽車業今年的營收損失1,110億美元。