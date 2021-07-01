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美元升至兩個半月高點 6月強勁升值3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

美元周三（6月30日）創下近兩周最大漲幅，升至兩個半月高點，6月創2016年11月以來最大單月升幅，反映聯準會的政策立場意外轉趨鷹派，且市場擔憂Delta新冠病毒變種擴散。歐元貶至4月以來低點，日圓兌美元貶至2020年3月以來最低。

美元指數30日上揚0.42%，至92.436，盤中曾觸及92.451，為4月初以來最高水準。

美元兌一籃子貨幣6月升值約3%，部分因為聯準會在本月初的會議後立場轉鷹。交易人士關注周五將出爐的美國非農就業報告，以確認貨幣政策立場的轉變。

歐元兌美元30日貶值0.33%，報1.1858美元，稍早貶至1.1845美元，為4月來低點。

美元兌日圓升值0.5%，報111.11日圓，盤中升至111.12日圓，為去年3月底以來的最高水準。

研究業者Action Economics表示，美元主要受到優於預期的美國民間就業數據支撐，「這促使投資人在非農就業報告公布回補美元空頭部位。」該公司說，美國2年期短期公債殖利率走強，「應會繼續幫助美元走強，因市場預期聯準會率先開始緊縮貨幣政策」。

投資人還對Delta新冠病毒變種擴散感到擔憂，這已促使澳洲英國和歐洲部分國家實施或計劃重新實施封鎖，導致這些國家的貨幣陷入困境。這提振美元買盤。

澳幣和紐元等對風險敏感和受大宗商品影響的貨幣兌美元小幅走軟，分別貶值0.2%和0.1%，報0.7496美元和0.6983美元。

聯準會 澳洲 英國

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