美光估NAND、DRAM供應吃緊至明年 價格維持高檔

美國最大記憶晶片廠美光（Micron）周三（6月30日）公布的本季財測高於市場預期，顯示電腦與手機的資料儲存半導體需求強健。美光先前預告過的出售猶他州晶片廠給德州儀器一案，將為公司帶進9億美元現金。

美光估計本季（6月到8月）營收約82億美元，高於分析師預期的78.5億美元；剔除特定項目調整後的每股盈餘約2.3美元，分析師預期為2.17美元。

美光表示，出售給德儀的記憶晶片廠位於猶他州Lehi市，是先前與英特爾合資成立的工廠。賣廠收入9億美元現金，另有價值約6億美元的資產，其中包含生產設備，將移往美光別的廠區或出售給其他買家。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）說，公司所有產品需求都相當強勁。不過，馬來西亞廠的供應曾受到新冠病毒疫情相關封鎖措施干擾，另外因汽車廠、電腦廠等工業客戶其他類別的晶片短缺，產能受限，種種情況使得記憶體訂單受到牽制。

梅羅塔表示，美光兩項主要產品的價格繼續上揚中，但公司為減輕未來供應鏈中斷風險的一些布局推高成本。他強調，整個產業的NAND和DRAM兩種記憶體晶片供應吃緊狀態將持續到明年，讓價格維持在高水準。

美光說，本季毛利率將在46%上下1個百分點，符合市場預期的46%。

財報公布後，美光股價在盤後交易時段下跌1.7%。正常交易時段則是收漲2.5%報84.98美元。美光今年以來股價只漲13%，而費城半導體指漲幅有20%。部分投資人擔心疫情期間筆電與在家工作需求帶動的大筆訂單，將隨人們重返辦公室縮減。另外，中國大陸智慧手機製造商的零件庫存也有增加趨勢。

美光上季營收74億美元，年增36%，淨利17.4億美元或每股盈餘1.52美元。