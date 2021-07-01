油價續漲等待OPEC+會議　金價6月挫跌7%

國際油價周三（30日）上漲，因美國公布原油庫存連續第六周下降，且投資人等待石油輸出國組織與盟國（OPEC+）即將召開的產量會議；金價小幅上漲，但6月挫跌7%，為2016年來最大單月跌幅。

●油價上漲、市場等待OPEC+會議

紐約原油8月期貨30日結算價上漲O.49美元，漲幅0.7%，至每桶73.47美元；布蘭特原油8月期貨收盤上漲0.37美元，至每桶75.13美元，漲幅0.5%。

這兩個指標原油都略低於2018年觸及的高點，已寫下過去八個月來的第七個月上漲。紐約原油期貨在6月上漲超過10%，布蘭特原油上漲超過8%。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國上周原油庫存連續第六周下滑，因煉油商增加產出以因應需求上升。美國原油期貨合約交割地奧克拉荷馬州庫欣的庫存降至2020年3月以來最低。

Lipow oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「隨著庫欣原油庫存持續下降，以及明天即將召開的OPEC+會議，預期原油價格將上漲，因為市場一直迫切需要更多供應。」

OPEC+將於周四舉行會議。消息人士表示，OPEC+將討論把石油減產協議延長至2022年4月之後。俄羅斯考慮提議增加產量 ，而沙烏地阿拉伯暗示更傾向於漸進式策略。

高盛預測，到2021年底，石油需求將再增加每日220萬桶，造成每日500萬桶的供應缺口。

路透調查顯示，布蘭特原油今年平均價格預期為每桶67.48美元，紐約原油均價預期為每桶64.54美元，都高於5月調查結果。

●金價上漲，但6月挫跌7%，為2016年11月以來最大單月跌幅

黃金現貨價格6月30日上漲0.5%，報每英兩1,770.11美元，前一日曾觸及4月15日以來最低的1,749.20美元。美國黃金8月期貨收1,771.60美元，上漲0.5%。

不過，黃金現貨和期貨價格6月跌幅達7%，寫下2016年11月以來最大單月跌幅，反映市場認為聯準會轉向鷹派立場，使黃金價格承受壓力。

U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek將金價周三的小幅上漲歸因於市場「超賣」後出現一些逢低買盤。金價較6月初觸及的高點已回落8.6%。

其他貴金屬中，白銀上漲1.2%，至每英兩26.06美元。

鈀金大漲3.8%，至每英兩2,780.45美元；白金上漲0.6%，至每英兩1,072.91美元。

倫敦金屬交易所（LME）銅價上漲0.4%，收每噸9,374.50美元，為五個交易日以來首次上漲，反映中國大陸製造業數據提振大宗商品需求前景。