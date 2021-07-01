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台積電ADR奮力拉回平盤 日月光跌幅超過2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（6月30日）大多收低，台積電ADR盤中多空拉鋸，盤中一度重挫逾2%，尾盤奮力拉回平盤， 仍較台北交易股票溢價12.59%。

道瓊工業指數30日上漲210.22點，漲幅0.6%，收報34,502.51點；標普500指數小漲5.7點，漲幅0.13%，報4,297.5點，那斯達克指數小跌24.38點，至14,503.95點，跌幅0.17%。

費城半導體指數收盤下跌0.11，收3,354.31點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.05 -2.31%

中華電 CHT 40.66 -0.10%

台積電 TSM 120.16 -0.06%

聯電 UMC 9.45 -1.36%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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