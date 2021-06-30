快訊

陳文茜：請掌權者放下拳頭 讓慈濟慈悲救世吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資人消化就業數據 美股早盤漲跌互見

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美國股市6月30日早盤漲跌互見。美聯社
美國股市6月30日早盤漲跌互見。美聯社

美國股市6月30日早盤漲跌互見，因為投資人正在消化私人企業就業人數優於預期的報告。道瓊工業指數小漲57點或0.19%，科技股為主的那斯達克指數小跌0.26%，而標普500指數在平盤附近狹幅波動。費城半導體指數跌0.3%，台積電ADR上漲0.27%。

美國ADP研究機構6月30日發布的數據顯示，美國私人企業的就業人數增加69.2萬人，優於彭博調查的經濟學家預期的增加60萬人，顯示勞動市場進一步復甦。投資人正在消化這項數據，因為就業市場熱絡也可能升高美國聯準會提前減碼或升息的可能性。

6月30日是第2季的最後一天，也是上半年的最後一天。 今年到目前為止，標準普爾 500 指數上漲了 14%，而那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲了 12%。 標準普爾 500 指數和那斯達克指數29日收盤均創下歷史新高紀錄。

半導體 標普 聯準會

延伸閱讀

美股三大指數續創史高 台股漲50點開17,648點

台積電ADR隨費半上漲 較台北交易溢價12.8%

經濟數據佳美股續漲 那斯達克、標普500指數再創歷史新高

台指期 短線偏多看待

相關新聞

投資人消化就業數據 美股早盤漲跌互見

美國股市6月30日早盤漲跌互見，因為投資人正在消化私人企業就業人數優於預期的報告。道瓊工業指數小漲57點或0.19%，科...

彭博：市場緊盯Fed轉鷹 金價Q3恐下探1,600美元

時序即將進入第3季，市場將密切關注聯準會（Fed）是否會加強暗示將縮減量化寬鬆（QE）規模的措辭，這個過程將支撐美國10...

歐洲喊晶片自製 對亞洲依賴度不減反增

僅管歐洲積極打造半導體產業鏈，向自製晶片的目標邁進，根據研究，未來幾年歐洲對亞洲晶片的依賴度將不減反增

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood 籲實施更嚴格規範

股神巴菲特及其老友兼事業夥伴孟格（Charlie Munger）在接受財經網站CNBC專訪時為小企業抱屈，認為這類公司受...

阿聯酋航空推獎勵計劃 助中小微型企業拓商機

隨著各國放寬入境限制，全球商務旅行逐漸恢復，可迅速靈活規劃旅行計畫的中小型企業成為帶動國際航空復甦的主要動能。有鑒於中小...

疫情海嘯第一排 全球觀光業產值恐減少逾4兆美元

聯合國發布的最新報告顯示，在國際觀光客大幅減少的情況下，新冠肺炎疫情對全球觀光業帶來的衝擊，可能導致2020至2021年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。