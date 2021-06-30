投資人消化就業數據 美股早盤漲跌互見

美國股市6月30日早盤漲跌互見，因為投資人正在消化私人企業就業人數優於預期的報告。道瓊工業指數小漲57點或0.19%，科技股為主的那斯達克指數小跌0.26%，而標普500指數在平盤附近狹幅波動。費城半導體指數跌0.3%，台積電ADR上漲0.27%。

美國ADP研究機構6月30日發布的數據顯示，美國私人企業的就業人數增加69.2萬人，優於彭博調查的經濟學家預期的增加60萬人，顯示勞動市場進一步復甦。投資人正在消化這項數據，因為就業市場熱絡也可能升高美國聯準會提前減碼或升息的可能性。

6月30日是第2季的最後一天，也是上半年的最後一天。 今年到目前為止，標準普爾 500 指數上漲了 14%，而那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲了 12%。 標準普爾 500 指數和那斯達克指數29日收盤均創下歷史新高紀錄。