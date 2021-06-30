供應鏈中斷缺貨 全球建材價格飆漲

木材、金屬建材因全球疫情造成的停工，以致供應鏈中斷大缺貨，價格一路飆漲。專家評估，木材價格要到秋季後才能回穩，但也可能永遠無法降回疫情前的水平。美國全國房屋建築商協會推算，木材價格上漲使每戶（約675.7坪）住宅的成本，增加了36,000多美元。

建材價格飆漲

據 NBC 新聞報導，新冠肺炎大流行期間，木材價格從 2020 年 2 月的每平方英尺 400 美元，在 5 月初一度飆升至每平方英尺 1,600 美元以上，創下歷史新高，雖國際市場的木材價格目前已跌至 800 美元的範圍，但仍接近大流行前價格的兩倍。

誤判供應狀況

至於本波全球木材價格波動的成因，森林經濟學家金斯利指出，木材供應商曾判斷原料需求可能會與過去經濟衰退時期一樣大幅降低、房屋建設開工率會嚴重下降，所以也減少了產量，殊不知與預測相反，因大規模的供應鏈中斷，木材市場迎來了前所未有的需求與波動期。

在疫情期間仍具有經濟收入的民眾會在遠距工作下選擇離開城市、前往環境更為良好的地區居住，因此產生大量二套住房需求，使購房熱潮席捲而來。此外，大型建商在發現價格上漲後，開始大量掃貨，也限制了市場上可用的木材量。

房價將因建材上揚

未來木材的價格是否能夠進一步降低，多倫多建築協會總裁兼首席執行官莫倫豪爾持悲觀態度。他接受環球新聞採訪時指出，木材價格不太可能調回大流行前的價格，且建商也發現建築成本因此上升，開始為自己的利潤減少感到焦慮。

關於建材價格上漲的影響，莫倫豪爾解釋，以每層 2,200 平方英尺（約675.7坪）的房屋為例，若該棟房屋是在大流行期間建造，建商釋出房屋時，每戶的成本可能會上漲 30,000 至 35,000 美元，其中三分之二的漲幅與木材漲價有關。

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