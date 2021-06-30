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這家80年歷史的日本公司 台積電「3D封裝」少不了它
這家日本公司80多年前就開始為機器製造砂輪，如今自認為擁有關鍵技術，能夠協助製造商生產前所未有的更輕薄、更強大的半導體；這些半導體可以應用於下個世代的行動電話與尖端電腦。
彭博資訊報導，半導體設備商迪思科（Disco）的機器可將一片晶圓研磨到幾近透明的程度，或是將髮尖分成35等分。這樣的技術可讓晶片製造商整合堆疊多層積體電路（IC），製程稱為「3D封裝」。此製程標榜減少耗電、增加各式零件間的頻寬。
迪思科社長關家一馬說明自家設備的技術：「想像你要乾淨俐落、對半切一塊牛角麵包。需要用特別的刀具和純熟的工法。」
關家說，像台灣的台積電（2330）這樣精進於製程的半導體製造商，現在已經進入3奈米，推動了「3D封裝」技術的運用。迪思科開發相關技術已花四到五年時間，現在終於可以實際應用。他表示，已出貨少量的機器設備但有著很高利潤，不過關家沒有提供詳細數字。
麥格里集團分析師Damian Thong指出，「迪思科現在成長的速度是半導體業的兩倍，因為業界需要精密研磨與切割設備。」「過去40年，他們致力任何想像得到的切割應用，當技術發展轉移到3D整合封裝時，迪思科有了良好的市場地位。」
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